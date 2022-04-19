وجهات ومراكز التسوّق في دبي تُمدّد ساعات عملها خلال رمضان وعيد الفطر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، أن مراكز تسوق عدة في دبي قررت تمديد ساعات العمل بها، في إطار حملة «رمضان في دبي» التي تنظمها «دبي للمهرجانات والتجزئة»، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل والألفة بين العائلات والأصدقاء والمجتمعات في المدينة، لتقديم مزيد من التجارب والأنشطة المميزة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر.



وتضمنت قائمة مراكز التسوق التي مددت ساعات العمل كلاً من:



«سيتي سنتر ديرة»

«سيتي سنتر مردف»

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل يومياً.

المطاعم والمقاهي: 10 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل يومياً.



«مول الإمارات»

من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل من الإثنين حتى الأحد.



«دبي مول»

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل أيام الجمعة والسبت والأحد. ومن 10 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل من الإثنين حتى الخميس.

المطاعم وردهات الطعام: من الساعة 10 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل يومياً.

منطقة الواجهة المائية والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل يومياً.



«دبي فستيفال سيتي مول»

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 12 ليلاً من الأحد حتى الأربعاء.

المطاعم والمقاهي: من 10 صباحاً حتى 12 ليلاً من الأحد حتى الأربعاء، ومن 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل من الخميس حتى السبت.



«دبي هيلز مول»



المتاجر: من 10 صباحاً حتى 12 ليلاً يومياً.

المطاعم والمقاهي: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل يومياً.



ميركاتو:

من 10 صباحا إلى 11 مساء كل يوم خلال شهر رمضان، مع افتتاح بعض المطاعم والمقاهي حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.



«ابن بطوطة مول»

من 10 صباحاً إلى 10 مساء من الأحد الى الخميس، ومن 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.



«السيف» و«الخوانيج ووك»

المتاجر: من 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل من الإثنين الى الجمعة، ومن 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف الليل من الأحد إلى السبت.

المطاعم والمقاهي: 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل من الإثنين الى الجمعة، ومن 10 صباحاً إلى 1 منتصف الليل من الأحد إلى السبت.



«سيتي ووك»

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الأحد حتى السبت.

المقاهي والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل من الأحد حتى السبت.



«لا مير»

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 11 مساء من الأحد حتى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الجمعة حتى السبت.

المقاهي والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الأحد حتى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل من الجمعة حتى السبت.



«ذا بييتش»

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 11 مساء من الأحد حتى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الجمعة حتى السبت.

المقاهي والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الأحد حتى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى 1 منتصف الليل من الجمعة حتى السبت.

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