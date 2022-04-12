أحمد بن سعيد: المبادرات الخلاقة لدبي ساهمت في تسريع تعافي قطاع الطيران المدني الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جددت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز"، المؤسسة الرائدة المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في مطارات دبي والامارات الشمالية، اتفاقية التعاون المشترك مع شركة الخدمات العامة العالمية "سيركو الشرق الاوسط" لمدة عامين إضافيين تنتهي في يناير 2024.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة "سيركو الشرق الأوسط"، فيل مالم.

الارتقاء بالأداء

وتعليقا على تجديد الاتفاقية، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تواصل (دانز) جهودها لتقديم خدمات لا تضاهى لعملائها، بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية لتعزيز قدراتها التقنية والارتقاء الدائم بأداء مواردها البشرية وفق اعلى معايير الأمن والسلامة، لضمان تفوق نوعية الخدمات التي تقدمها لحركة النقل الجوي عبر مطارات دبي ودولة الإمارات".

وأضاف سموه:" لقد ساهمت المبادرات الخلاقة التي اتخذتها دبي في تسريع مرحلة تعافي قطاع الطيران المدني الدولي، وهذا يحتم على مؤسسة (دانز) كونها المشغل الأساسي للحركة الجوية في أكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مواصلة دورها الاحترافي للبقاء في المقدمة وضمان جهوزيتها لمواكبة النمو الكبير المتوقع بأعداد المسافرين في الفترة المقبلة".

وأشاد سموه، بتجديد اتفاقية التعاون المشترك مع شركة "سيركو"، مشيرا إلى أنها ستساهم في تعزيز مستويات الخدمة التي توفرها مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وضمان الكفاءة التشغيلية المتفوقة وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، واستشراف مستقبل قطاع إدارة الحركة الجوية حول العالم.

نمو الأعمال

وتعتبر مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أحد المساهمين الرئيسين في دعم نمو الأعمال في دبي خاصة وفي قطاع الطيران عامة، من خلال تعاملها مع أكثر من 92 ناقلة جوية دولية في الوقت الراهن، وذلك بربط العالم بأكثر من 290 وجهة ومدينة رئيسة حول العالم.

إنجازات مشتركة

من جانبه، قال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبد الله أهلي: "علاقتنا تاريخية مع (سيركو) وتجديد الاتفاقية مبني على ثقتنا الكبيرة بقدرات الشركة والإنجازات المتعددة التي حققناها سوياً على مدى السنوات الماضية".

وأضاف اهلي:" تتسم عمليات إدارة الرحلات الجوية بالكثير من التعقيد، لذلك فإن استقطاب أرقى التقنيات وانظمة الملاحة الجوية وتعزيز قدراتنا البشرية، هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لمواكبة التطور المذهل الذي يشهده قطاع النقل الجوي وصناعة الطائرات".

يشار إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على سلسلة التوريد للسلع الأساسية وغير الأساسية ما بين دبي وبقية انحاء العالم خلال فترة الجائحة من خلال عملها على مدار الساعة لتوفير خدماتها للناقلات الوطنية والدولية التي كانت تسير رحلاتها لخدمة ملايين الأشخاص حول العالم.



جودة الخدمات

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إبراهيم أهلي: "سيتيح تجديد الاتفاقية مع شركة (سيركو)، مواصلة رحلة التفوق التي بدأناها سوياً على مدى السنوات الماضية في إدارةالرحلات الجوية التي يصل عددها الى نحو 1500 حركة يوميا في الوقت الراهن عبر مختلف مطارات دبي".

وأضاف أهلي: "كفاءاتنا البشرية المؤهلة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها امناً وسلامة لعملائنا".

الحركة الجوية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سيركو الشرق الأوسط"، فيل مالم: "نقدم مجموعة مهمة من خدمات الملاحة الجوية على مستوى دول المنطقة منذ العام 1947 بهدف دعم نمو الحركة الجوية، وذلك بالشراكة مع عملائنا في قطاع الطيران. لقد كانت (سيركو) شريكة لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية منذ العام 2009، وتجديد اتفاقية التعاون المشترك، هو شهادة على علاقتنا القوية مع عملائنا وتقديرهم لخدماتنا".



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