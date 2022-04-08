الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي ترتفع 21.5% خلال 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، نتائج تقرير النشاط التجاري الصادر عن «مركز أبوظبي للأعمال» لعام 2021.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25 ألفاً و427 رخصة، بنمو نسبته 21.5% مقارنة بـ20 ألفاً و925 رخصة في عام 2020.

وارتفع عدد الرخص الاقتصادية المجددة خلال العام الماضي إلى 83 ألفاً و484 رخصة مجددة، بنمو نسبته 15.8%، مقارنة بـ72 ألفاً و70 رخصة مجددة في عام 2020، ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد الجائحة، والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي.

نهج استباقي

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن النهج الاستباقي الذي اتبعته أبوظبي في التعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتعزيز أساسات الاقتصاد بحكمة، أدى إلى تمكين الإمارة من مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكد أن المشهد الاقتصادي يعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين، بفضل البنية التحتية الرقمية والمتطورة.

وأضاف: «تسهم المبادرات مثل (رحلة المستثمر) التي شهدت خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71%، بالتعاون مع 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد على 90%، في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال. كذلك، لدينا منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وضعناها لتمكين الأعمال للاستفادة منها، وتحقيق الازدهار».

أنواع الرخص

وبحسب تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2021، فقد بلغ عدد الرخص في المجال التجاري 24 ألفاً و77، بنسبة 94.7% من إجمالي الرخص الجديدة البالغ عددها 25 ألفاً و427 رخصة، كما بلغت نسبة نمو هذه الرخص 21.4% مقارنةً بالرخص في المجال التجاري الصادرة في عام 2020، والتي بلغت 19 ألفاً و839 رخصة.

وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 711 رخصة، بنسبة نمو 35.7%، مقارنة بـ524 رخصة حرفية في عام 2020، فيما سجلت الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 64 رخصة، مقارنة بـ70 رخصة في عام 2020.

وبلغ عدد الرخص السياحية 126 رخصة بنمو نسبته 41.6% مقارنة مع 89 رخصة في عام 2020، والرخص الصناعية 206 رخص بنمو نسبته 14.4%، مقارنة بـ180 رخصة صناعية في عام 2020.

وسجلت الرخص المهنية 243 رخصة بنمو نسبته 9% مقارنة بـ223 رخصة في عام 2020.

«تاجر أبوظبي»

بدورها، بلغ عدد رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة 7106 رخص في العام الماضي مقارنة بـ7087 رخصة في عام 2020، فيما بلغ عدد الرخص الفورية الجديدة 2653 رخصة مقارنة بـ2159 رخصة فورية في عام 2020.

المستثمر الأجنبي

وارتفع عدد رخص المستثمر الأجنبي من ست رخص فقط في عام 2020 إلى 273 رخصة في عام 2021، كما ارتفع عدد رخص المهن الحرة إلى 1749 مقارنة بـ279 رخصة في عام 2020.

وبلغ عدد الرخص الافتراضية، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من عام 2021، وتتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات، الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي 11 رخصة.

نمو مدروس

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري: «نشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، ما يعكس الجهود المبذولة لقيادة اقتصاد إمارة أبوظبي في الفترة المقبلة من التطور».

وأضاف: «يعد قيام (اقتصادية أبوظبي) بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي، هدفاً مهماً وأساسياً لأصحاب الأعمال، وسنواصل المحافظة على هذه المنظومة وترسيخها، لتوفير المزيد من الفوائد للمستثمرين المحليين والدوليين».

• المشهد الاقتصادي يعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين.

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