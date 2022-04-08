إنجاز 299 مبنى جديداً في دبي خلال شهرين

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2022، وصل إلى 299 مبنى جديداً.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد توزعت المباني الجديدة بين 177 مبنى لـ«فلل خاصة»، و41 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و35 «مباني عامة»، فضلاً عن 28 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني الصناعية 18 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 59.2% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 13.7%، ثم المباني العامة بنسبة 11.7%، تلتها المباني المتعددة الطوابق بنسبة 9.4%، مقابل 6% للمباني الصناعية.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 72.9%، من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي.

وبحسب البيانات، فقد وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي وحده، إلى 146 مبنى، ليرتفع العدد إلى 153 مبنى خلال فبراير.

يشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في إمارة دبي خلال عام 2021، والتي بلغ عددها 2137 مبنى جديداً، وصل إلى 26 ملياراً و143 مليون درهم، في وقت تم فيه إصدار 2026 تصريح بناء جديداً في عام 2021.

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