"أبوظبي الإسلامي" يؤجل دفعات تقسيط التمويل لعملائه خلال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تأجيل قسط شهري واحد لعملاء التمويل الشخصي بدون تحصيل رسوم إضافية. وسيسهم هذا التأجيل في تخفيف الأعباء المالية للعملاء خلال فترة شهر رمضان، والتي تشهد إنفاقاً كبيراً على مستوى الأفراد، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على إدارة التزاماتهم المالية خلال تلك الفترة بشكل أفضل.

ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي في كل عام خلال الشهر الفضيل على تفعيل هذا العرض المرن لتأجيل سداد أقساط التمويل، وذلك في إطار جهوده لتلبية تطلعات ومتطلبات عملاء تمويل الأفراد.

وسيتم التواصل مع العملاء المؤهلين للاستفادة من هذا العرض من خلال الرسائل النصية القصيرة، مع توفير خيار الرد بالموافقة على تأجيل قسط التمويل آلياً. ويسري ذلك على الأقساط المستحقة للفترة ما بين 15 أبريل و14 مايو 2022.

وقال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "لطالما كانت تلبية احتياجات عملائنا وتجاوز توقعاتهم في صميم ما نقوم به في مصرف أبوظبي الإسلامي. ويعد توفير هذا العرض لتأجيل أقساط التمويل في أوقات ارتفاع مستوى الإنفاق، دليلاً على أننا ندرك تطلعات واحتياجات عملائنا. حيث يواصل فريقنا عمله لتقديم أفضل المنتجات المخصصة لعملائنا، لضمان حصولهم على كل ما يحتاجون له لاتخاذ قراراتهم المالية بسهولة ويسر."

وبالإضافة إلى عرض تأجيل أقساط التمويل، يطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة من المبادرات خلال الشهر الفضيل، حيث يستفيد أكثر من مليون عميل من المبادرات المجتمعية.

وفي سياق متصل، يطلق مصرف أبوظبي الإسلامي "حملة الإفطار الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي. وسيقوم المصرف بتوزيع 50 ألف عبوة إفطار رمضاني في جميع إمارات الدولة. وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومجلس استدامة التابع لمصرف أبوظبي الإسلامي، ينظم المصرف إفطارًا رمضانيًا لـ 400 من كبار السن.

وعلى مستوى الشراكات، يرعى مصرف أبوظبي الإسلامي بطولة الفرجان لمجتمع وزارة الداخلية. وبصفته الراعي البرونزي، يشارك المصرف في مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية لتقديم وجبات رمضان بقيمة تتراوح ما بين 1-3 مليون درهم ويستفيد منها مليون فرد. كما سيقوم المصرف بتوزيع عبوات المواد الغذائية الرمضانية على 100 أسرة من خلال رعاية مبادرة "المير الرمضاني" التي يرعاها الاتحاد النسائي العام.

وبالإضافة إلى ما سبق، يدعم مصرف أبوظبي الإسلامي خطة "صندوق الزكاة" لتقديم وجبات رمضانية، وسينظم ندوتين عبر الإنترنت للحوار المجتمعي. كما يبرم المصرف شراكة استراتيجية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ سلسلة من المبادرات، من بينها حملة الأضاحي وحملة رمضان وحملة الشتاء والحملة التثقيفية وحملة دار الأيتام وحملة المياه.

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