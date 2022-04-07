«دبي كوميرسيتي» تُطلق أكاديمية التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن تعاونها مع شركة «أسترولابز» المتخصصة في بناء القدرات والرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإطلاق أكاديمية متخصصة بالتجارة الإلكترونية.

وستوفر الأكاديمية الجديدة مجموعةً متنوعةً من العروض الرئيسة، مثل المعسكرات التدريبية والندوات الإلكترونية وهاكاثون الترميز، فضلاً عن دورات افتراضية، وفرص تدريب داخلية، بالتعاون مع شركات التجارة الإلكترونية في «دبي كوميرسيتي».

وتهدف الأكاديمية إلى النهوض بمستوى المهارات التقنية الوظيفية لدى الأفراد في مجال التجارة الإلكترونية والارتقاء برصيد دولة الإمارات من المواهب المتخصصة في هذا القطاع. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، ديفير فورستر، إن التعاون مع «أسترولابز» يسهم في دعم جهودنا لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتجارة الإلكترونية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسترولابز»، رولان ضاهر: «نجحنا على مدى الأعوام الماضية في تدريب ما يزيد على 10 آلاف شخص وعشرات الشركات في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والبيانات والبرمجة والترميز. ونؤكد التزامنا بتطوير منصة كفيلة برفع سوية المهارات في قطاع التجارة الإلكترونية والرقمية، واستقطاب وتنمية المواهب الجديدة، بما يُسهم في تحقيق رؤية دبي في التحول إلى العاصمة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

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