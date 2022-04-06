الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية

المصدر: أبوظبي - وام

انتخب مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية دولة الإمارات ممثلة بالكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي لرئاسة الاتحاد لمدة عامين قابلة للتمديد.

جاء ذلك خلال الدورة الـ59 لاجتماع اتحاد الموانئ البحرية العربية والذي انعقدت أعماله مؤخرا في مقر الاتحاد بمدينة الإسكندرية المصرية بحضور ممثلين عن 16 دولة عضو في الاتحاد بالإضافة إلى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والسفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية وممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري.

وعبر الكابتن محمد جمعة الشامسي عن شكره الجزيل إلى سمو الشيخ يوسف عبدالله الصباح الرئيس السابق لاتحاد الموانئ البحرية العربية على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها أثر إيجابي ملموس على عمل الاتحاد والامتنان لثقة أعضاء الاتحاد التي تجسدت في اختيار دولة الإمارات لرئاسة الاتحاد.

وقال الشامسي : على الرغم من مسار التعافي العالمي من تبعات جائحة "كورونا" إلا أن الأوضاع الجيوسياسية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن تواصل فرض المزيد من التحديات أمام القطاع البحري، ونعمل جاهدين على تعزيز مواطن قوى الاتحاد والعمل الجماعي والاستفادة من الخبرات والقدرات الوافرة للدول الأعضاء لإبراز مكانة الاتحاد على المستوى العالمي ولتحقيق المزيد من الازدهار والنجاح للموانئ العربية.

في سياق متصل .. ناقش الاجتماع - الذي افتتح أعماله اللواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية - التقدم الذي تم إحرازه منذ الاجتماع السابق الذي انعقد في شهر نوفمبر من عام 2021 وبحث المشاركون خلاله سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الفترة المقبلة التي تتولى فيها دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاتحاد.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله ومنها الموافقة على بنود جدول أعمال الاجتماع التاسع والخمسين وجمعيته العمومية التاسعة والعشرين، واعتماد قرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 58 بخصوص تولي الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي رئاسة الاتحاد والدكتور خالد المعايطة من الأردن لمنصب نائب الرئيس.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد التجديد لأمانة الاتحاد ومكاتبه الإقليمية بعد انتهاء الفترة الحالية، وتحديد موعد الاجتماع الستين المقبل للاتحاد في شهر نوفمبر 2022.

وتمت مناقشة الأدوات الكفيلة بتفعيل دور الاتحاد على الصعيد الدولي بصفته هيئة إقليمية تضم العديد من المؤسسات الرائدة في قطاع الموانئ بالمنطقة العربية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة والموقع المتوسط على الخارطة العالمية الذي يجعل منها صلة وصل حيوية للتجارة البحرية بين الشرق والغرب.

جدير بالذكر أن اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تأسس في أكتوبر من العام 1976، ومقره مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بغرض تعزيز تطور الموانئ البحرية العربية أحد الاتحادات النوعية العربية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية".

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