«أبوظبي الدولي» يشهد توقيع ميثاق «التميّز في الخدمة»

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقّع كبار المسؤولين من كل من: «مطارات أبوظبي»، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و«الاتحاد للطيران»، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، على ميثاق «التميّز في الخدمة»، الذي يرتكز على أن يبرز للعالم حرص إمارة أبوظبي على التميّز في تقديم الخدمات.

ويصاحب ميثاق الخدمة، برنامج مشترك على مستوى القطاع، مصمم لتقديم معايير مشتركة تعكس صورة أبوظبي، وجهة متميّزة للضيافة، والارتقاء بتجربة المطار إلى آفاق جديدة من التميّز.

وتضمّنت المرحلة الأولى من إطلاق البرنامج 50 من كبار المسؤولين، و200 مدرب خدمة، و1000 موظف من الخطوط الأمامية ونقاط خدمة المتعاملين التي تشمل تسجيل الوصول، والأمن، والهجرة والجمارك.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، شريف هاشم الهاشمي: «يرسّخ هذا الالتزام رؤية موحدة للتميّز في تقديم الخدمات على مستوى القطاع، التي سيرتكز عليها مطار أبوظبي في الترحيب بضيوفه، وتقديم نمط متسق للضيافة، يهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع مسافرينا، وجعلهم يشعرون كأنهم في وطنهم الثاني، ولتحقيق ذلك يجب علينا جميعاً أن نلتزم بتقديم خدمة متميزة تتجاوز الحدود المؤسسية لنا وللشركاء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news