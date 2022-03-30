«التنافسية والإحصاء»: 99.8% من الأُسر لديها خدمة إنترنت في المنزل

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مسح حديث للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نسبة الأُسر التي لديها خدمة إنترنت في المنزل بلغت 99.8%، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها كمبيوتر 98.3%.

وأظهر المسح تصدّر «المنزل» مواقع استخدام الفرد للإنترنت بنسبة 90.9%، يليه مكان العمل بنسبة 84.6%، في وقت بلغت فيه نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت في الدولة 96%.

المنشآت والموظفون

وتفصيلاً، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت في الدولة بلغت 96%، في حين جاوزت نسبة الموظفين الذين يستخدمون الإنترنت بصورة منتظمة 62.7%، ونسبة المنشآت التي لديها مواقع إلكترونية 66.2%.

نسب الاستخدام

وأوضح المركز في مسح أجراه حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، أن نسبة المنشآت التي تستخدم الكمبيوتر بلغت 97.8%، في حين بلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الكمبيوتر بشكل منتظم، أكثر من 58%.

كما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض الثابت 91.1%، ونسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض المتنقل 15%، في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة محلية 55.8%.

مهام عبر الإنترنت

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن «إرسال وتلقي البريد الإلكتروني» تصدّر الأنشطة التي تقوم بها المنشآت عبر الإنترنت، يليه «الحصول على معلومات عن سلع وخدمات»، ثم «الأعمال المصرفية عبر الإنترنت»، و«الحصول على معلومات من الهيئات الحكومية العامة»، و«نشر معلومات، أو التراسل الفوري»، ثم «التعامل مع الهيئات الحكومية».

استخدام التكنولوجيا

وحول المؤشرات الأساسية لنفاذ واستخدام الأفراد والأسر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كشف المسح أن نسبة الأسر التي لديها خدمة إنترنت في المنزل بلغت 99.8%، ونسبة الأسر التي استخدمت الإنترنت خلال الفترة الأخيرة 100%، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها كمبيوتر 98.3%.

بدورها، بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الكمبيوتر خلال الفترة الأخيرة 100%، ونسبة الأسر التي لديها هاتف محمول 100%، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها هاتف ثابت 98.7%، ونسبة الأُسر التي لديها جهاز تلفزيون 98.8%، في حين بلغت نسبة الأُسر التي لديها جهاز راديو 8%.

موقع الاستخدام

وتصدّر المنزل مواقع استخدام الفرد للإنترنت، بنسبة 90.9%، يليه مكان العمل بنسبة 84.6%، ثم «منزل شخص آخر» بنسبة 20.3%. وحصل موقع «مركز عمومي للإنترنت» على نسبة 18.4%، يليه: «من أي مكان عبر هاتف محمول، أو أي مكان عبر أجهزة نفاذ متنقلة» نسبة 10.1%.

أنشطة الأفراد

وحول أنشطة إنترنت قام بها الأفراد، أخيراً، كشف المسح أن إرسال أو تلقي بريد إلكتروني، جاء أولاً، يليه «الحصول على معلومات عن سلع وخدمات»، ثم «الأعمال المصرفية عبر الإنترنت»، «الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت»، ثم «وضع طلبات شراء أو شراء سلع وخدمات»، «الحصول على معلومات حول الصحة والخدمات الصحية»، ثم «تحميل برمجيات»، «الحصول على معلومات من هيئات حكومية عامة»، «التفاعل مع الهيئات الحكومية العامة»، ثم «أنشطة التعليم أو التعلم ونشر المعلومات والرسائل الفورية»، و«تحميل الأفلام والصور والموسيقى ومشاهدة التلفزيون، و«قراءة الصحف والمجلات»، و«تحميل كتب إلكترونية».

امتلاك الهواتف

ووفقاً للمسح، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفاً محمولاً في الدولة 100%، ويشمل ذلك الذكور والإناث، فيما بلغت نسبة سكان الدولة الذين تمت تغطيتهم بخدمة الهاتف المحمول 100%.

بدورها، بلغت التعرفة الشهرية للنفاذ إلى شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت 69 درهماً، وسعر الدقيقة لاستعمال الهاتف المحمول للدفع المقدم 0.13 درهم.

وتيرة استخدام الإنترنت

أظهر مسح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن وتيرة استخدام الإنترنت، خلال الأشهر الماضية، كانت بنسبة 88% لمرة واحدة على الأقل، و10.4% لمرة واحدة على الأقل أسبوعياً وليس يومياً، و1.9% «أقل من مرة في الأسبوع».

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