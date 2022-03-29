عمومية «الواحة كابيتال» تصادق على توزيع أرباح نقدية وأسهم خزينة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

صادق مساهمو «شركة الواحة كابيتال الاستثمارية»، والتي تتّخذ من أبوظبي مقراً لها، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة، الذي انعقد في 28 مارس 2022، على توزيع أرباح نقدية بواقع 7.55 فلوس للسهم الواحد، وأسهم خزينة بنسبة 2.45%.



أداء قوي

وقال رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»، وليد المقرب المهيري، إن الشركة تواصل أداءها المالي والتشغيلي القوي، وهو ما يعكسه النمو الكبير في صافي أرباحها لعام 2021.

وأضاف: «في ظل هذا الأداء، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية قدرها 7.55 فلوس للسهم الواحد، وأسهم خزينة بنسبة 2.45%، وقد تم الآن المصادقة على هذا المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية».

وتابع: «على الرغم من استمرار التقلبات في أسواق رأس المال العالمية والتحديات في بيئة الاقتصاد الكلي، فإننا سنواصل جهودنا بحذر، ونحن نقود الشركة خلال المرحلة المقبلة من نموها وتطورها»، مشدداً على توفير الدعم للإدارة العليا لـ«الواحة كابيتال» لتنفيذ استراتيجيتها للنمو، واستكشاف الفرص الاستثمارية المجزية، بما يعزز نجاح الشركة وقدرتها على توليد عائدات مستقبلية مستدامة لمساهميها.



وحدة الأسواق العامة

ووفقاً للشركة، فقد حققت وحدة الأسواق العامة، التي وصلت قيمة محفظة أصولها المُدارة إلى 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، مكاسب استثمارية قوية، ودخلاً من الرسوم بقيمة 902 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 603 ملايين درهم خلال العام 2021.

وجاء هذا الأداء القوي بفضل تفوق صناديقها، إذ حقق «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عائداً إجمالياً بنسبة 32.8%، وبلغ العائد الإجمالي لـ «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت» 9.7%، بينما سجل «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» عائداً إجمالياً بنسبة 7.2%.



الاستثمارات الخاصة

من جهة أخرى، باشرت وحدة الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأخير من 2021 العمل باستراتيجيتها الجديدة للاستثمار طويل الأجل في فئات أصول متعددة. وتركز هذه الاستراتيجية على توظيف رأس المال عالمياً، من خلال محفظة الفرص العالمية ومحفظة الأصول الأساسية، ودعم عملية توليد القيمة من محفظة أصولها القديمة ضعيفة الأداء.

يشار إلى أن إجمالي أصول «الواحة كابيتال» بلغ 5.8 مليارات درهم بحلول 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 5.1 مليارات درهم في عام 2020.

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