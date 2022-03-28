عبد الله بن طوق: "الميتافيرس" يلهم العالم لحياة المستقبل

المصدر: دبي - وام

قال عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد إن :" الميتافيرس يلهم العالم لحياة المستقبل " ، مشيراً إلى أن إطلاق "انفستوبيا عبر الفضاء الرقمي /الميتافيرس/ لأول مؤتمر صحفي عالمي يبرز جاهزية العالم لاستقبال هذا النوع من التطور في المحافل الدولية.

وأوضح، أن الميتافيرس يمنح نوعاً من الإلهام لتجربة السياحة قبل الذهاب إلى المنطقة والاطلاع على الخدمات والأنشطة ومضاهاتها بالواقع عند التجربة الحقيقية، وتكرار نفس التجربة في مجالات عديدة.

وأشار إلى جائحة كوفيد -19 سرعت من دخول العالم إلى "الميتافيرس"الذي سيشهد طفرة كبيرة في الاستثمار في القطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن انطلاق "انفستوبيا" للاستثمار اليوم يشكل تدشيناً لاقتصاد الغد حيث تبحث القمة فرص الاستثمار في العالم ودعم التوسع الاستثماري.

واستعرضت "إنفستوبيا"للاستثمار عبر20 جلسة حوارية وورشة عمل بمشاركة المختصين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الفرص التي يمكن أن يخلقها "الميتافيرس" أمام المستثمرين والتحولات التي سيفرضها على نماذج الأعمال واتجاهات وسلوكيات الإنتاج والاستهلاك للسلع والخدمات.

واستعرضت، آفاق وتوجهات الاستثمارات العالمية حتى عام 2025، والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الجديدة وتأثيراتها على اتجاهات وقرارات المستثمرين، والاستثمار في الفضاء، والتكنولوجية الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والوقائية، والاتجاه الراهن لإعادة صياغة العولمة.

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