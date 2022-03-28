افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط بدبي بقيمة 1.5 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

وضعت مجموعة إم جلوري القابضة اليوم حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تعد إحدى أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم.

وشهدت مدينة دبي الصناعية إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل إسم "الداماني" تحت شعار "صنع في الإمارات"، والتي تصنعها مجموعة "أم جلوري" القابضة الإماراتية.

وتتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة وتصل إلى مدى 405 كيلو مترات بشحنة واحدة ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع بطاقة إلى 70 ألف سيارة سنوياً، ويمتد المصنع على مساحة مليون قدم مربع ويتسع إلى عدة خطوط إنتاج يمكنها استضافة تصنيع شركات السيارات العالمية والمصنع يعمل بالكامل بواسطة الروبوت.



ويستهدف المصنع الذي يعمل بالطاقة النظيفة الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.

إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل شعار "صنع في الإمارات"، السيارة تحمل اسم "الداماني"

وتتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة وتصل إلى مدى 405 كيلو مترات بشحنة واحدة ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم. pic.twitter.com/4NAJhoGzuz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 28, 2022

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