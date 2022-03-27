متى يحق للمؤمن له تأمين شامل "سيارة بديلة" ؟

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

يعتقد كثير من المؤمن لهم أنه طالما أن لديه تأمين شامل على سيارته يحق له أخذ سيارة بديلة عند وقوع الحادث لكن هذا الأمر يتحقق في حال وجود أحد الشرطين الأساسين الآتيين:

الأول: أن يتم الاتفاق مع الشركة المؤمن لديها على توفير سيارة بديلة ضمن بنود الوثيقة، أما إذا لم يتم الاتفاق على ذلك والنص الصريح في الوثيقة على هذا البند فلا يحق له المطالبة بالسيارة البديلة أو بدل الإيجار عنها.



الثاني: أن يكون المؤمن له متضرر هنا يحق له المطالبة بتوفير سيارة بديلة مماثلة لسيارته المتضررة خلال كامل مدة تصليح السيارة.

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