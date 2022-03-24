«فيرمينيش» السويسرية تفتتح مقرها الإقليمي ومركزاً للتطوير في «دبي للعلوم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت شركة «فيرمينيش»، أكبر شركة خاصة في العالم لإنتاج العطور والنكهات، مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، ووزير المالية في الاتحاد السويسري، أولي ماورر. حيث يشرف المقر الجديد على العمليات والنمو في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يضم مركزاً للبحث والتطوير

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بشركة «فيرمينيش»، مهنئاً القائمين عليها بمناسبة افتتاح مقرها الإقليمي الجديد، وبدء مرحلة جديدة من خططها التوسعية انطلاقاً من دبي. وقال سموّه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة رئيسة لمؤسسات الأعمال والشركات العالمية الساعية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز دعائم بيئة الأعمال التنافسية للإمارة، وتوفير بنية تحتية متطورة وتشريعات جاذبة ومحفزة للنمو».

وأضاف سموّه: «مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي باتت اليوم تركز على قطاعات استراتيجية تسهم في صنع المستقبل، ومن أبرزها قطاع العلوم والبحث والتطوير، الذي يشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، مع استمرار الإمارة في توثيق شراكاتها مع كبرى المؤسسات العالمية المعنية بالبحث والتطوير في مختلف المجالات، كذلك التوسع في استقطاب أفضل العقول والكفاءات العلمية والمهنية ضمن شتى التخصصات».

وتهدف شركة «فيرمينيش» العالمية، من خلال مقرها الإقليمي الجديد، إلى الارتقاء بآفاق وقدرات الشركة من خلال مركز البحث والتطوير، وتبنّي أحدث الحلول التقنية لتصميم نكهات وعطور ملائمة لمتطلبات المستهلكين في المنطقة. منتجات جديدة

وتضم المنشأة مختبراً للبحث والتطوير مزوّداً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والذي سيمكّن الشركة من تقديم منتجات جديدة بمكونات عالية الجودة للعطور الشخصية الفاخرة والعطور المستخدمة في منتجات العناية بالجسم والعناية المنزلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من نكهات المأكولات والمشروبات المُصممة لتناسب أذواق المستهلكين في المنطقة. وتدعم هذه الخطوة طموحات الشركة لتسريع عمليات الابتكار، وتحقيق التوسع العالمي وتعزيز الوصول إلى الأسواق الرئيسة.

ويُعد المقر الجديد للشركة، الأول من نوعه في المنطقة، وهو يحاكي رؤيتها «Lab 4.0» التي تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أجل الاستعداد للمتغيرات المستقبلية، وتأتي أهمية التطبيقات المتطورة في زيادة قدرة «فيرمينيش» على تحسين عمليات أخذ العينات باستخدام أفضل الممارسات الصناعية المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تضم المنشأة مستودعاً آلياً بالكامل، يمكنه تخزين ما يصل إلى 40 ألف منتَج، بالإضافة إلى روبوت مضاعف القدرات، متصل بأكثر من 240 مكوناً، ويمكنه تحضير عيّنة العطر في أقل من دقيقة.

قيمة اقتصادية

قال سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، ماسيمو بادجي: «تجمع سويسرا والإمارات علاقات طويلة الأمد ذات قيمة اقتصادية وثقافية كبيرة لكلا الدولتين. ونسعى جاهدين لإثراء التعاملات ضمن مختلف القطاعات من خلال التبادل المثمر للمعرفة والموارد التكنولوجية والمواهب».

قواعد راسخة

قال مدير عام سلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك سلطان آل مالك إن «مجمع دبي للعلوم التابع للمجموعة، ومنذ تأسيسه، أسهم بشكل كبير في إرساء قواعد راسخة للقطاع، واستقطاب أفضل الأسماء العالمية ونخبة من العقول التي عملت على تطوير آليات البحث والإنتاج، وتعزيز صادرات الدولة في قطاعات حيوية وتخصصية للغاية»، معتبراً أن «قصة نجاح وتوسع (فيرمينيش)، خلال العقد الماضي، وافتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم، إنجاز جديد للإمارة وعلامة بارزة في مسيرة نمو قطاعات العلوم والبحث والتطوير في الدولة ككل».

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