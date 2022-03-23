«مطارات دبي»: استعدادات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين نهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين مع نهاية الأسبوع الجاري، ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري في «مطار دبي الدولي DXB»، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في الفترة بين 25 و28 مارس، والسابع والتاسع من أبريل» تزامناً مع انتهاء الفصل الدراسي والإقبال على السفر لقضاء العطلات وإجازة الربيع. من جانبه، قدّم نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي، عدداً من النصائح للمسافرين لتسهيل رحلتهم عبر مطار دبي الدولي خلال هذه الفترة، قائلاً: «هناك بعض الخطوات التي ندعو المسافرين إلى اتباعها خلال الفترة المزدحمة، بما يضمن لهم تجربة سفر سلسة وسريعة عبر مطار دبي الدولي، حيث نوصي باستخدام مترو دبي لتجنب الازدحام داخل المطار وعلى الطرق الخارجية. تتوافر محطات المترو في مبنى الركاب رقم (1) و(3)، علماً بأنه تم تمديد ساعات عمل المترو لتتوافق مع رحلات الركاب الرئيسة خلال فترة الذروة، سواء للمغادرة أو الوصول».

وأضاف الشامسي: «كما ندعو المسافرين، الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، إلى استخدام البوابات الذكية، لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين. أما بالنسبة للمسافرين عبر مبنى الركاب رقم (3)، مع (طيران الإمارات)، نوصيهم بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر مبكراً وقبل موعد الرحلة، للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي».

وتابع: «ننصح جميع الأفراد من الأصدقاء والعائلة باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار، أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة، حيث يقتصر دخول صالة الوصول في مبنى الركاب رقم (3) على وسائل النقل العام والمركبات المصرّح لها فقط».

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