تعاون بين «الأمن السيبراني» و«أمازون ويب» لاعتماد الخدمات السحابية

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للأطر التنظيمية في الدولة، بما في ذلك قطاعا الخدمات المالية والرعاية الصحية، وتمكينها من تسريع اعتماد الخدمات السحابية، عبر الاستفادة من البنية التحتية السحابية العالمية للشركة.

وتسهم مذكرة التفاهم في توفير فرص وآفاق جديدة أمام الهيئات والجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى في الدولة، لدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية والاقتصادية لدولة الإمارات.

وتتوزع البنية التحتية السحابية العالمية لـ«أمازون ويب سيرفيسز» عبر 26 منطقة جغرافية حول العالم، إضافة إلى خطط معلنة من قبل الشركة لإطلاق ثماني مناطق جديدة، بما في ذلك دولة الإمارات.

وستتمكن المؤسسات التي تستخدم البنية التحتية السحابية العالمية لـ«أمازون ويب سيرفيسز» من الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، ومجموعة أوسع وأكثر تطوراً من الخدمات السحابية المصمَّمة لتعزيز الابتكار، وتشمل هذه الخدمات: الحوسبة، والتخزين، والتحليلات، وقاعدة البيانات، وتعلم الآلة، وإنترنت الأشياء.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة، سيتم أيضاً تشكيل لجنة توجيهية تضم أعضاء من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وشركة أمازون ويب سيرفيسز، للتشاور والتعاون ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني للخدمات والتقنيات السحابية.

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