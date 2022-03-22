«مبادلة للبترول» تعلن عن تدفق الغاز من حقل «بيجاجا» في ماليزيا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بدء تدفق الغاز من حقل «بيجاجا» للغاز الواقع في القطعة (SK 320) قبالة السواحل الماليزية.

ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع، خلال فترة اجتازت فيها مبادلة للبترول، بنجاح، التحديات الكثيرة التي فرضتها الجائحة. ونظراً لكونه مشروعاً استراتيجياً رئيساً لرفد قطاع الطاقة المحلي، سيكون «بيجاجا» حقل الإنتاج الرئيس لتزويد «مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال» بالغاز، الكائن في بلدة «بنتولو» الساحلية بولاية «ساراواك» في ماليزيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»، منصور محمد آل حامد، إن «نجاح إنجاز حقل (بيجاجا) للغاز يعد علامة فارقة لنا جميعاً، فقد تمكنّا من نقل هذا المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى التطوير، ثم الإنتاج، بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا. وكوننا المشغل لهذا الحقل، نثني بهذا الإنجاز على كفاءة كوادرنا الفائقة، ومرونتنا العالية، والتزامنا كمزود للطاقة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيس لتحول الطاقة، ما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة».

وقال نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية، محمد فيروز أسنان: «بالنيابة عن شركة بتروناس، أود أن أهنئ مبادلة للبترول وشركاءها على تحقيق هذا الإنجاز المهم، نظراً لما يتمتع به حقل (بيجاجا) من إمكانات عالية، تمكنه من الإسهام في تأمين إمدادات الغاز الماليزية لعقود عدة مقبلة».

وأضاف: «يعكس هذا المشروع ثقة المستثمرين بقطاع الاستكشاف والإنتاج الماليزي. كما أثبت النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد مرونته من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة خلال ذروة جائحة (كوفيد-19)».

وتوجد مبادلة للبترول في ماليزيا منذ عام 2010، وهي المشغل لقطعة (SK 320) بحصة تبلغ 55%، وتمتلك «بتروناس كاريغالي» التابعة لشركة «بتروناس» حصة 25%، بينما تؤول النسبة المتبقية (20%) لشركة «ساراواك شل بيرهاد».

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