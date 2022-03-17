«غُرفة دبي» تؤسس «مجلس دبي للسفن الخشبية»

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أعلنت غرفة تجارة دبي عن تأسيس مجموعة جديدة للأعمال تحت مظلتها أطلقت عليها «مجلس دبي للسفن الخشبية».

وأفادت بأن تأسيس المجموعة يشكل خطوة لتوحيد جهود الشركات العاملة والمستثمرة في هذا القطاع، وخدمة أهدافها ومصالحها ونشاطاتها المهنية، إضافة إلى تعزيز تواصلها مع الجهات الحكومية المعنية فيما يختص بالتشريعات والمبادرات والخدمات التي تخدم نشاطاتها المؤسسية، وتوفر لها قيمة مضافة في بيئة العمل.



دعم القطاع

وخلال اجتماع ضم المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، ورئيس «مجلس دبي للسفن الخشبية»، حمد أحمد بن فهد، والأعضاء المؤسسين، بحث الجانبان فرص دعم قطاع السفن الخشبية، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.

كما ناقش الجانبان تنسيق الجهود المشتركة، وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية، واتساق جهودهم مع المبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع، خصوصاً مع أهمية قطاع السفن الخشبية ووجود طلب خارجي عليها في الأسواق العالمية، لا سيما الآسيوية والإفريقية.



دور محوري

وقال المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، إن تأسيس «مجلس دبي للسفن الخشبية» يهدف إلى توحيد الجهود لخدمة هذا القطاع المهم الذي يرتبط بتاريخ إمارة دبي، ودورها الحيوي في دعم منظومة التجارة العالمية بالإمارة.

وأضاف أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في دعم مصالح شركات السفن الخشبية في دبي، مؤكداً حرص غرفة تجارة دبي على دعم القطاع الخاص، ومعتبراً أن اللقاء الأول مع مجلس إدارة «مجلس دبي للسفن الخشبية» إيجابي وبنّاء، حيث استمعت الغرفة للأفكار التطويرية، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وقال إنها ستعمل بالتعاون مع مجلس الإدارة ومع الجهات الحكومية المعنية، على تذليل تلك التحديات بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم تنوع اقتصاد دبي وتنافسيته العالمية.



شريان تجاري

بدوره، قال رئيس «مجلس دبي للسفن الخشبية»، حمد أحمد بن فهد، إن السفن الخشبية التجارية لعبت دوراً أساسياً في حركة النمو الإقتصادي لإمارة دبي، إذ كانت ولاتزال الشريان التجاري للموانئ الصغيرة والمتوسطة في الموانئ الإقليمية وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، فضلاً عن كونها جزءاً من أهم مكونات لوحة الإمارة السياحية والثقافية.



وأضاف بن فهد أن السفن الخشبية تدعم ازدهار حركة تجارة دبي الخارجية، التي جاوزت خمسة مليارات درهم عبر السفن الخشبية التجارية في عام 2020.



أهداف المجلس



وتشمل أهداف «مجلس دبي للسفن الخشبية»: تعزيز رؤية الإمارة نحو الإرتقاء بمكانتها كمركز للتجارة البحرية العالمية، ودعم وتوفير المناخ الملائم لتنمية حجم التجارة الخارجية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بقطاع الشحن البحري، وتعزيز العلاقات التجارية مع أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والخاص داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى المساهمة في دعم الصناعة الوطنية للسفن الخشبية، وزيادة نسبة التوطين في هذا القطاع.





مجموعات الأعمال

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً مهماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، إذ تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتسهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة، من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.

وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات ومجالس الأعمال بعد تأسيسها، ومتابعة شؤونها، ودراسة توصياتها للتعرف على أولوياتها واهتماماتها، ومساعدتها في تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً، ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، وتسهيل مشاركاتها في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها، وفي استكشاف الفرص الجديدة.

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