عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» توافق على توزيع 228 مليون درهم أرباحاً نقدية

المصدر: أبوظبي ـ وام

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد أمس، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% (0.40 درهم للسهم الواحد بإجمالي توزيعات بلغت 228 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



جدول الأعمال

وتمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة والموافقة عليها، كما وافق المساهمون أيضاً على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأعلن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في اجتماعه عن انضمام فتون حمدان محمد المزروعي، وهنأها كونها أول امرأة تنضم إلى عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.



أداء قوي

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% وبإجمالي توزيعات بلغت 228 مليون درهم، خطوة تؤكد الأداء المالي القوي للشركة، واستراتيجية أعمالها المميزة التي تُرسي أسساً قويةً لمواصلة النمو المستدام، في وقت تدخل فيه الشركة مسيرة الـ50 عاماً الجديدة من أعمالها في مجال التأمين.

وأضاف أن هذا الأداء المميز الذي تكلل بتحقيق صافي أرباح بلغ 401.8 مليون درهم للسنة المالية 2021، يؤكد نجاح جهود الشركة للتكيف مع واقع الأعمال الجديد، للحافظ على مكانتها التنافسية، معززةً ذلك باستثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف: «مع تواصل مسارات تعافي ونمو الاقتصادات من تبعات الأزمة الصحة العالمية، سنحرص على مواصلة جهود إرساء بنية تحتية متطورة تساهم في تحقيق أفضل قيمة للمساهمين والعملاء والموظفين».



التزام الشركة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس، إن الأداء المميز الذي تحققه أعمال «أبوظبي الوطنية للتأمين» يعكس التزامها الراسخ تجاه المتعاملين والمساهمين، وحرصنا على تحقيق نتائج مالية قوية ومستدامة، كما أنه يبرز تركيزنا الكبير والمتواصل على الاستثمار في المبادرات التكنولوجية الجديدة، لتطوير مسيرة التحول والتطور الرقمي واستراتيجية أعمالنا التي تضع المتعاملين في محور اهتمامها.

وأضاف: «2022 هو عام استثنائي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين التي تحتفي فيه بمرور خمسة عقود على تأسيسها، والذي يمثل مرحلة جديدة للمزيد من النمو والنجاح والشراكات التي تؤكد على مسؤولية الشركة في خدمة المجتمع، فضلاً عن دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة والدولة خلال مسيرتها وطموحاتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة».

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