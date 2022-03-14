«سند» و«تاليس» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات قطاع الطيران

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

وقعت شركة «سند» العالمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول تأجير وتمويل محركات الطائرات ومكوناتها، والمملوكة بالكامل لـ«شركة مبادلة للاستثمار»، مذكرة تفاهم مع «شركة تاليس العالمية للتكنولوجيا»، لبحث فرص التعاون في قطاع الخدمات الصناعية، بما في ذلك أنظمة أمن المطارات، وإدارة الحركة الجوية، ومعدات الطائرات الإلكترونية.



أهداف الاتفاقية

وأفاد بيان أمس بأن هذة المذكرة تأتي بعد إطلاق «استراتيجية سند الجديدة للخدمات الصناعية»، التي تهدف إلى توسيع أعمال الشركة لتشمل خدمات صناعية جديدة، للمساهمة في تطوير واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي، عبر الاستفادة من فرص التعاون مع شركاء دوليين مثل «تاليس».

وتهدف الاتفاقية إلى تكريس التعاون وتبادل المعرفة بين الشركتين، إذ ستسهم «تاليس» في تنويع محفظة أعمال «سند»، لتشمل الخدمات الصناعية المتخصصة بأنظمة أمن المطارات وإدارة الحركة الجوية، ومعدات الطائرات الإلكترونية.

كما ستتعاون «سند» و«تاليس» في المشروعات الإقليمية والدولية، حيث ستقدم «سند» الخدمات الصناعية المتطورة لهذه القطاعات، فيما ستقود «تاليس» جهود التصميم وبناء الأنظمة الخاصة بهذه القطاعات.



مركز أبوظبي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سند»، منصور جناحي، إن هذه الشراكة ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركزٍ عالمي موثوق للخدمات الصناعية، مع تعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات الهندسية المتطورة لقطاع الطيران، وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها الإمارة لهذا القطاع، لتشمل أنظمة أمن المطارات، وإدارة الحركة الجوية، ومعدات الطائرات الإلكترونية، والتي تشهد نمواً كبيراً على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف: «ستعمل (سند)، من خلال هذه الاتفاقية، على بناء القدرات الوطنية، وتحقيق التميز في هذه القطاعات، وتوطين أرقى التقنيات العالمية، وتشجيع نقل المعرفة من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات الصناعية»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تركدة قدرة «سند» على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة من خلال شراكتها مع «تاليس»، وتاريخها المتميز في الخدمات الهندسية، والخدمات التمويلية في قطاع الطيران، والذي يمتد لأكثر من 30 عاماً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» في الإمارات، برنارد رو: «لقد خطت (سند) خطوات كبيرة في صناعة الطيران على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبصفتنا شركة عالمية في تصميم وبناء الحلول المبتكرة في هذا القطاع، فإنه يسعدنا العمل معها لإعادة صياغة مستقبل قطاع الطيران».

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