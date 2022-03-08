حمدان بن محمد يشهد افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة "ميتا" في مدينة دبي للإنترنت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة "ميتا" في مدينة دبي للإنترنت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، شهدت اليوم افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة "ميتا" في مدينة دبي للإنترنت… دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن رؤية طموحة هدفها ريادة صنع المستقبل.

وأضاف سموه قائلاً "من دبي ستدير الشركة عملياتها في خدمة الأسواق الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودعم قاعدة مستخدمي منصاتها عالميا والتي تصل إلى 3 مليارات مستخدم".

واختتم سموه قائلاً "البنية التقنية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال والجاذبة للكفاءات رسّخت مكانة دبي مقراً لأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، واليوم تحتضن مدينة دبي للإنترنت 95 ألف موظف يعملون ويعيشون في دبي".

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