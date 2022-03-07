استكمال إجراءات إعادة الهيكلة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، "ش.م ع" الرائدة إقليمياً في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، أنه قد تم مخاطبة إدارة الشركة من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي واعلامها رسميا عن استكمال إجراءات عملية إعادة الهيكلة. حيث أن الشركة قد تمكنت، وبدعم من الخبير المالي المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي، من الوصول إلى تسويات مع عدد من الدائنين بنسبة تحقق الاتفاق الرضائي بين الشركة ودائنيها والوصول الى نسبة التصويت المطلوبة والتي تجاوزت نسبة ثلثي مطالبات الدائنين من حيث قيمة المديونية.

وأفادت الشركة أنه وفقا للجراءات والتسويات التي توصلت اليها إدارة الشركة مع الدائنين بالإضافة الى اعتماد خطة إعادة الهيكلة التي تم الموافقة عليها مبدئ ًيا من قبل عدد من البنوك الرئيسية المشاركة، فإن إجراءات إعادة التنظيم المالي قد وصلت إلى مرحلتها النهائية وبما يتوافق مع الأهداف التي تضمنها قرار اللجنة الصادر بتاريخ 17 مايو 2020 بخصوص قبول طلب الشركة المقدم للجنة من أجل إعادة الهيكلة المالية لمديونية الشركة.

تجدر الإشارة أن الشركة قد أفصحت سابقًا بأنها قامت بتسجيل طلب لدى محاكم دبي ليتم اخضاع الشركة لإجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام الطوارئ لقانون الإفلاس الإماراتي وذلك في الربع الثالث من عام 2021.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل المهندس شفيق عبد الحميد: "ننتهز هذه الفرصة لنشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على توجيهاته الرشيدة وتحفيزه الدائم للمؤسسات المحلية، بالإضافة الى المبادرات المتعددة التي تم الإعلان عنها خلال الشهور القليلة الماضية من جانب اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية في دبي والتي تهدف الى ترسيخ مكانة دبي مركزا ماليا حيويا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف عبد الحميد "كما نتوجه بجزيل الشكر الى رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي يونس حاجي الخوري، ورئيس اللجنة الفنية للجنة إعادة التنظيم اًلمالي الدكتورة مريم بطي السويدي، وأعضاء اللجنة الموقرين على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم الحكيمة على مدى العاًمين الماضيين. ونتوجه بالشكر أيضا الى الخبير المالي المعتمد والمستشارين الماليين والقانونيين على جهودهم المبذولة. وأخيرا نشكر جميع مساهمي الشركة لصبرهم ودعمهم المتواصل، وكلنا أمل بأن تعود شركة دريك آند سكل الى مسار النمو والازدهار خلال السنوات القادمة. هذا وننتظر قرار محاكم دبي للبت في الطلب المقدم واستكمال عملية اعادة الهيكلة".

وأكدت الشركة ستبذل أقصى جهودها لإعادة تداول السهم في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة ومن ثم أخذ الموافقات اللازمة. وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات بخصوص إعادة التداول عبر القنوات الرسمية قريباً.

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