«أبوظبي الوطنية للتأمين» تطلق برنامجاً لتدريب وتوظيف المواطنين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن إطلاق برنامج تدريب «إمكاناتي» لمواطني دولة الإمارات، بهدف توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة في «قسم الاكتتاب» لدى الشركة، كجزء من استراتيجية الشركة للتوطين.

وأفادت الشركة في بيان، بأن برنامج التدريب الجديد يتماشى مع برنامج «نافس» الاتحادي المتكامل، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وأكدت «أبوظبي الوطنية للتأمين» أن البرنامج سيركز على توظيف وتطوير الكفاءات الإماراتية، وصقل قدراتها في مجال أعمال الاكتتاب والتأمين الخاصة بالأفراد والشركات، ما يفتح الباب أمام المواطنين الشباب ليصبحوا قادة صناعة التأمين في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس: «نعتمد على أفضل المواهب والكفاءات لتلبية التوقعات الحالية والمستقبلية لصناعة التأمين، فيما تعتبر شركتنا من أبرز الداعمين للمساعي والأهداف الاتحادية والمحلية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار».

ووفقاً للشركة، فقد بدأت الدفعة الأولى مسيرتها لتنمية مهارتها الوظيفية اعتباراً من الأول من مارس الجاري.

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