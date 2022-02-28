4.4 مليارات درهم صادرات أغذية أميركية للإمارات خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد رئيس العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأميركية، دانيال ويتلي، بأن إجمالي صادرات الأغذية الأميركية للأسواق الإماراتية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم).

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «صادرات الأغذية الأميركية سجلت نمواً نسبته 20% خلال العام الماضي، مقارنة بالخمسة أعوام الماضية، والتي كانت تشهد معدلات التصدير لكل منها مليار دولار في كل عام، وهو ما يعني تسجيل معدلات نمو قوية فاقت مستويات ما قبل الجائحة».

وأوضح ويتلي، أن «أسباب الارتفاع الكبير في الصادرات ترجع إلى استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات والوجهات الأميركية المختلفة، وارتفاع الأفواج السياحية، ونشاط قطاع الضيافة في الإمارات، والتأثيرات الإيجابية لانعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي) والذي انعكس أيضاً على ظهور العديد من الفنادق والمطاعم الجديدة في الأسواق الإماراتية، والتي تعتمد على مكونات مختلفة للأغذية الأميركية في وجباتها».

وأضاف أن «حبوب اللوز الأميركية تستأثر بالحصص الكبرى من إجمالي صادرات الأغذية الأميركية للسوق الإماراتية خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمة صادرات اللوز الأميركية للإمارات 220 مليون دولار (807 ملايين درهم)».

وأوضح أنه «من المتوقع أن تنمو العلاقات التجارية الإماراتية الأميركية بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه في ظل وجود طلب قوي على صادرات الأغذية الأميركية في الأسواق الإماراتية، فمن المنتظر أن تسجل قيمة تلك الصادرات خلال العام الجاري، معدلات إيجابية مماثلة للتي سجلتها خلال الماضي.

وأضاف ويتلي، أن «العلاقات التجارية بين الإمارات وأميركا قوية ومميزة، وتعد المنتجات الأميركية من ضمن الأكبر تصديراً في أسواق الأغذية بالإمارات».

وقال إن «هناك اهتماماً قوياً من الشركات الأميركية المنتجة والموردة للأغذية والمشروبات، بزيادة أعمالها في الأسواق الإماراتية، والتوسع من خلال تلك الأسواق إلى مختلف دول المنطقة»، لافتاً إلى «الزيادات الكبيرة التي سجلتها شركات الأغذية خلال فعاليات معرض (غلفود 2022)، والذي اختتم أعماله أخيراً في دبي، وشهد مشاركة 111 شركة أميركية للأغذية والمشروبات بالمقارنة بعدد 45 شركة خلال الدورة السابقة للمعرض».

وأضاف أن «معرض (إكسبو 2020)، الذي نظمته دبي بشكل مبهر، سيشكل العديد من فرص النمو لدعم العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين خلال الفترات المقبلة»، لافتاً إلى أن «الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة في الإمارات خلال الفترة الحالية، يعزز من فرص ارتفاع صادرات منتجات الأغذية والمشروبات الأميركية للأسواق الإماراتية، مع نمو الطلب بشكل ملحوظ على تلك المنتجات».

وأشار إلى أن «الأسواق الإماراتية تشكل سوقاً قوية لصادرات الأغذية الأميركية بمختلف قطاعاتها، لاسيما منتجات الألبان واللحوم والحبوب ومنتجات الحلوى، إضافة إلى أن العديد من الشركات المختصة في صناعة الأغذية في الإمارات، تستخدم العديد من الحلول التقنية من شركات أميركية في عمليات تطوير وإنتاج الأغذية».

وأشار إلى أن «قطاع الضيافة في الإمارات من القطاعات المميزة للغاية، وبشكل أبهرني بمستويات الضيافة المتطورة والمرتفعة هنا، والتي لم نجد مثيلاً لها في العديد من دول العالم».

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