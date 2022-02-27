1.9 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2021 بنمو 27%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في 2021، قفزة بنسبة 27٪ عن السنة التي قبلها، و11٪ عن 2019، حيث بلغت 1.9 تريليون درهم»، مضيفاً سموّه أن «انطلاقتنا بعد (كوفيد) قوية.. ونموّنا الاقتصادي تصاعدي.. وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله».

التجارة غير النفطية

إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً بعام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019، حيث شمل النمو جميع مكونات التجارة، بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، كما شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة زيادة بنسب متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها، ومحققة نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بعام 2020، وما نسبته 47.3% مقارنة بعام 2019.

مركز حيوي

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أنّ «أداء التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات يثبت مجدداً أن دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، هي المركز الأكثر حيوية ونشاطاً للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة، وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية»، مضيفاً أن «النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة في كل مكوناتها يأتي كثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الدولة والسياسات الحكومية الاستباقية لتعزيز الجاذبية التجارية للدولة، وتنويع وتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق العالمية».

وأضاف: «التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد-19) على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11% نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة، كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نمواً منهجياً ومتكاملاً يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقوّمات تنموية مستدامة».

محطة مشرّفة

من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها لعام 2021 تمثل إنجازاً حقيقياً ومحطة مشرّفة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد محركاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني، ويُعد أحد مرتكزات السمعة المرموقة التي تتبوؤها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد والتجارة إقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «بفضل دعم القيادة الرشيدة، شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابيةً يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص، والتي مازالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقماً قياسياً ونسب نمو مرتفعة قياساً بعامَي 2020 و2019».

وتابع الزيودي: «تأتي هذه النتائج في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية، وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم، ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة. ولاشك في أن هذه النتائج ستعزز الثقة لدى أصحاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، وكذلك الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم بأهمية الإمارات كعاصمة للتجارة، وتسلّط الضوء على ما تمتلكه الدولة من ممكنات وفرص لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية».

إعادة التصدير

وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 27.7% مقارنة بعام 2020، وما نسبته 1.6% مقارنة بعام 2019. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم، بنمو 23.8% عن عام 2020، ونحو 7% عن عام 2019.

الشركاء التجاريون

وجاءت الصين في المرتبة الأولى، باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021، حيث تستحوذ على 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم، بنمو 27% عن 2020، وبنسبة 19.8% عن 2019.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وبقيمة 164.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية ثالثةً بنسبة مساهمة 6.6% وبقيمة 125 مليار درهم خلال 2021، محققة نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2020، وما نسبته 10.1% مقارنة مع 2019. وفي المرتبة الرابعة، جاءت الولايات المتحدة الأميركية التي حقق التبادل التجاري معها نمواً بنسبة 8.1% مقارنة مع 2020. وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.

وفي ما يخص الوجهات التصديرية للدولة، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى، حيث تستحوذ على 13.8% من إجمالي صادرات الدولة، واستقبلت ما قيمته 50 مليار درهم من الصادرات الإماراتية بنمو 150% عن 2020، وبنحو 100% عن 2019. وجاءت المملكة العربية السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 10.7%، واستقبلت 38 مليار درهم من صادرات الدولة، محققة نمواً بنسبة 48% مقارنة مع 2020، وبنسبة 22.4% مقارنة مع 2019.

نائب رئيس الدولة:

• «تجارتنا الخارجية غير النفطية حققت في 2021، قفزة بنسبة 27٪ عن 2020، و11٪ عن 2019».

• «ابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله».

• الصادرات غير النفطية تحقق 354 مليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، وبنمو 33%.



• الصين والهند والسعودية وأميركا والعراق على رأس قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.

• 521 مليار درهم حجم إعادة التصدير في 2021 بنمو 27.7% عن 2020.

• 1 تريليون درهم القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال 2021 بنمو 23.8%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news