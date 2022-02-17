ارتفاع الطلب على «الأغذية العضوية والصحية» يزيد التنافسية بين الشركات

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهدت فعاليات معرض «غلفود 2022» مظاهر تنافسية لافتة بين الشركات في طرح منتجات عضوية وصحية، مدفوعة بارتفاع الطلب محلياً وإقليمياً.

شركات الأغذية

وقال المدير العام في شركة «لامندوريل» الدولية للأغذية، جوليام فاينير موريو، إن «معرض غلفود 2022، يشهد حالياً مظاهر تنافسية كبيرة بين الشركات المنتجة للأغذية في قطاع المنتجات العضوية والصحية»، مبيناً أن «تلك المنتجات شهدت طلباً متنامياً خلال الفترة الأخيرة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية والعالمية وبنسب تجاوزت 40%، وهو ما جعل معظم الشركات تتنافس في طرح منتجاتها».

وأضاف أن شركته طرحت منتجات حليب مصنعة من حبوب اللوز على أشكال سائلة أو (باودر)، إضافة إلى منتجات مخصصة للأطفال مدعمة بالفيتامينات، أو منتجات خالية من السكر.

الأغذية الصحية

بدوره، قال مدير المبيعات الإقليمية في شركة «ايوريال» الدولية للأغذية، كريم علاء الدين، إن «منتجات الأغذية الصحية شهدت ارتفاعاً في الطلب بالأسواق الإماراتية والإقليمية، بنسب جاوزت 20%»، لافتاً إلى أن «تلك التوجهات طرأت على سلوك المستهلكين عقب جائحة (كورونا) التي رفعت وعي المتعاملين بالأغذية الصحية».

وأضاف أن شركته تطرح منتجات عضوية أو صحية منخفضة الدهون، لافتاً إلى أن «تقارب أسعار المنتجات الصحية مع التقليدية حفز على ارتفاع الطلب».

منتجات للأطفال

من جهتها، قالت مديرة شركة «سبروت» للأغذية، أوزليم ايرباس، إن شركتها طرحت منتجات غذائية صحية للأطفال وفق معايير ومكونات غذائية من المعادن والفيتامينات، سواء من الحبوب والمكسرات والخضراوات.

وأضافت أنها لاحظت من خلال عملها في الأسواق الإماراتية، ارتفاع الطلب على المنتجات الصحية بنسب وصلت إلى 40% مقارنة بفترات ما قبل الجائحة.

وأكدت أن المعرض يشهد مظاهر تنافسية كبيرة بين الشركات في طرح منتجات صحية، لا سيما مع سعي الشركات للحصول على حصص سوقية.

في السياق نفسه، قال مدير معرض «غلفود 2022» في مركز دبي التجاري العالمي، مارك نيبر، إن «المنتجات العضوية والصحية تشهد مظاهر تنافسية موسعة بين الشركات العالمية والمحلية خلال الدورة الحالية للمعرض، لتوزيع منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية».

المنتجات الصحية

قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، إن «المنتجات الصحية تُعد من أبرز التوجهات اللافتة في صناعة الأغذية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهرت ملامحه بشكل واضح عبر فعاليات معرض (غلفود 2022)، أو حتى من خلال توجهات الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية، إذ تشهد عمليات الإقبال على المنتجات الصحية نمواً بدرجات كبيرة مقارنة بفترات ما قبل الجائحة».

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