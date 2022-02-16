أعمال «غلفود 2022» تعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مدير معرض «غلفود 2022» في مركز دبي التجاري العالمي، مارك نيبر، أن نشاطات الأعمال في الدورة 27 من المعرض المتخصص بصناعات الأغذية والمشروبات سجلت مستويات مماثلة لما قبل جائحة «كوفيدـ19»، سواء من حيث مشاركات العارضين وأجنحة الدول، أو معدلات زيارة المعرض.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة المعرض رصدت تسجيل متعاملين من أكثر من 194 دولة لزيارة المعرض، ما يؤشر إلى مدى اهتمام العاملين في قطاعات صناعات الأغذية عالمياً على المشاركة في أعمال المعرض، وتجاوز تداعيات الجائحة.

وتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد الزوار 100 ألف زائر خلال الدورة الحالية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشركات المشاركة جاوز 4000 شركة من 120 دولة، فيما بلغت المساحة الإجمالية للمعرض مليون قدم مربعة.

وأشار إلى أن المعرض سجل مشاركات لخمسة أجنحة جديدة لدول: الدومينيكان، النرويج، الأوروغواي، بنما، وأوزبكستان، كما يشهد إطلاق منتجات جديدة، مثل أول زبدة مصنعة دون انبعاثات كربونية، ومقويات جسم طبيعية ومصنعة من العسل البريطاني، فضلاً عن عرض المنتج الأول من عسل «مانوكا فاكتور +20» على شكل ملاعق سهلة الحمل.

وأوضح أن المعرض يشهد «مبادرة غلفود للحد من الهدر الغذائي» والتي تشمل خلال المعرض جمع المخلفات الغذائية وتحويلها إلى سماد أساسي ومنتجات عضوية ثانوية لتخصيب التربة في المزارع المحلية.

ولفت إلى إطلاق جوائز «غلفود للحد من الهدر الغذائي» في فئات عدة، تشمل: صنّاع التغيير للحد من الهدر الغذائي، والتعاون المجتمعي، والنمو في القطاع، والمبادرة الأكثر تأثيراً، وبطل الحد من الهدر الغذائي، موضحاً أنه بدلاً من توزيع الجوائز التقليدية على الفائزين، سيزرع «غلفود» الأشجار عن كل جهة فائزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news