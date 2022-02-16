«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج صكوك لـ «دبي الإسلامي» بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّبت «بورصة ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار صادرة عن بنك دبي الإسلامي.

وأفاد بيان للبورصة بأن الإصدار الجديد من الصكوك لأجل خمس سنوات، يأتي ضمن برنامج بنك دبي الإسلامي لإصدار صكوك بقية إجمالية قدرها 7.5 مليارات دولار.

وتم تسعير الإصدار، الذي يُعد الأول في دولة الإمارات منذ بداية عام 2022، بمعدل ربح 2.74% سنوياً، بزيادة 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، وهو أدنى هامش ائتماني لأي من إصدارات البنك للصكوك الممتازة ذات المعدل الثابت.

كما تمت تغطية الإصدار بما يزيد على 2.5 مرة من المستوى المستهدف، في دلالة واضحة على الوضع الائتماني القوي للبنك، والجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها لدى مستثمري الدخل الثابت الدوليين والإقليميين على حد سواء.

ويُسهم الإدراج الجديد في ترسيخ مكانة أسواق المال في دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي، بقيمة إجمالية 79.19 مليار دولار.

يذكر أن «ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم.

وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري، فيما يعتبر سوق دبي المالي المسهم الرئيس في «ناسداك دبي» بحصة تبلغ الثلثين، في حين تملك البورصة ثلث الأسهم.

وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية السلطة التنظيمية لـ«بورصة ناسداك دبي»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيساً لها.

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