أدنوك وبورياليس تدرسان طرح حصة أقلية من أسهم "بروج" للاكتتاب العام

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" أنهما تبحثان خطط طرح حصة أقلية من أسهم شركة "بروج" للاكتتاب العام.

وتعتبر "بروج"، التي تأسست كمشروع مشترك بين شركة أدنوك وشركة بورياليس، إحدى الشركات الرائدة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة ذات القيمة العالية.

وستقوم الشركتان بتوفير المزيد من المعلومات عن قرارهما النهائي في الوقت المناسب.

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