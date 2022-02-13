طيران الإمارات تمدد إجراء فحص كورونا مجاناً لجميع عملائها في الأردن

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد عرض إجراء اختبار فحص كورونا مجاناً لجميع عملائها في الأردن الشركة المسافرين في جميع الدرجات إلى دبي، أو عبرها إلى شبكة خطوطها العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست، ويسري العرض حتى 28 فبراير للسفر حتى 30 أبريل.



وجاء إعلان طيران الإمارات عن تمديد عرض إجراء اختبار «كوفيد 19» مجاناً عقب استجابة العملاء لمبادرة الناقلة لتسهيل تجربة سفرهم وجعلها أكثر سلاسة، بالإضافة إلى عدم تحميلهم تكلفة الاختبار الضروري للسفر أثناء الجائحة.



ويستفيد العملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات للسفر من عمّان من عرض اختبار PCR المجاني بإجرائه لدى مختبر بيولاب الطبي، حيث يتعين عليهم ملء نموذج عبر الإنترنت على https://emirates.biolab.jo/ لتَلَقّي رمز استجابة سريعة QR وتقديمه في أي فرع من فروع بيولاب لإجراء الاختبار مجاناً.

ويحتاج العملاء الذين يسافرون إلى دبي إلى إجراء اختبار PCR في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، في حين يتعين على المسافرين عبر دبي إلى بلدان أخرى التحقق من متطلبات الدخول إلى وجهاتهم النهائية.



المرونة والضمان: تواصل طيران الإمارات ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة مثل سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة التي تم تمديدها حتى 31 أيار (مايو) 2022، والتغطية التأمينية ضد "كوفيد-19" أثناء السفر، كما ساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة.



الصحة والسلامة: قادت طيران الإمارات الصناعة في جهودها للتخلص من ضغوط السفر، حيث تحرص على حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. وتطبق الناقلة أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي، وعززت قدراتها في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA المعتمد في 50 مطاراً عالمياً تخدمها طيران الإمارات

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