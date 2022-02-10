«أدنيك للخدمات» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أدنيك للخدمات»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن افتتاح مكتب جديد لعملياتها في دبي، وذلك في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز وصولها إلى مجموعة واسعة من الشركاء والمتعاملين.



وأفاد بيان للشركة بأن «أدنيك للخدمات» تدعم عدداً من أبرز الفعاليات التي تقام في المنطقة، من خلال تقديم خدماتها وحلولها المتكاملة، لافتاً إلى أن افتتاح المكتب الجديد في دبي، يتماشى مع جهود الشركة ومساعيها لاستكشاف فرص جديدة للأعمال، فضلاً عن دعم المتعاملين الحاليين، إذ تعمل الشركة على التعاون مع الجهات المتخصصة في دبي، لتعزيز دورها في دعم الفعاليات التي تقام في المدينة.

ووفقاً للبيان، تعمل «أدنيك للخدمات» مع المتعاملين على تعزيز حضور علاماتهم التجارية، من خلال تنظيم ودعم الفعاليات بمختلف أحجامها، انطلاقاً من مكانتها في مجال العمليات التجارية، في وقت يعمل فريق الخبراء في الشركة على تحقيق أهداف المتعاملين بدءاً من وضع استراتيجية التصميم الأولية، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ.

وسيعمل المكتب الجديد في دبي، على توفير عروض خدمات أكثر تنوعاً وتعزيز الخدمات المقدمة خارج أبوظبي، كما سيعمل بالتنسيق مع الفريق الرئيسي في «أدنيك» على تنمية محفظة متعاملي الشركة، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، لزيادة عروض أعمال الشركة.

وقال المدير التنفيذي لـ«أدنيك للخدمات»، أحمد شاكر، إن افتتاح مكتب الشركة في دبي، يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جهودها لدعم قطاع سياحة الأعمال، إذ يتيح المكتب الجديد للمتعاملين الحاليين المزيد من الخيارات، لاستضافة وتنظيم فعاليات ناجحة، ويدعم مساعي الشركة الخاصة ببناء مزيد من فرص العمل الجديدة.

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