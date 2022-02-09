«ديوا» تحقق أعلى درجة بين المؤسسات العالمية في جائزة «إنوفيشن لينس»

المصدر: دبي ■ وام

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تقييم 8 نجوم في جائزة «إنوفيشن لينس» (Innovation Lens)، التي أطلقتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) لقياس ثقافة الابتكار ودوره في تحقيق النتائج في المؤسسات الرائدة حول العالم.

وحققت الهيئة 800 نقطة في التقييم لتكون بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تحصل على هذه الجائزة، وتحقق هذه النتيجة المتقدمة في إدارة الابتكار.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «أصبح الابتكار ضرورة ملحة لتكون المؤسسات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن الابتكار والأفكار هما رأس المال الحقيقي للمستقبل وتوجيهات سموه بتنفيذ مشروعات ومبادرات مبتكرة لتحقيق سعادة الناس وتوفير الحياة الكريمة للجميع، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تأهيل وصقل مهارات الكوادر الوطنية لتكون قادرة على الابتكار وتسطير الإنجازات، وتتبنّى الهيئة الابتكار كثقافة مؤسسية راسخة لتصميم وتطوير نماذج عمل تواكب متطلبات الـ50 عاماً المقبلة لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول ابتكاراً في العالم».

وأضاف الطاير: «في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تحقق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل النتائج في مؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد تحقيق الهيئة أعلى درجة في جائزة (إنوفيشن لينس) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بتقييم 8 نجوم المستوى المتميز للهيئة في إدارة الابتكار لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، أن «جائزة (إنوفيشن لينس) التي أطلقتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، تهدف إلى تحسين الابتكار في المؤسسات حول العالم لتواكب التوجهات الحديثة والتغيرات في السوق، إضافة إلى تحسين المنتجات والخدمات والحلول القائمة، وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسية: محور التوجه ويتضمن (الرؤية والقيادة) و(الاستراتيجية وثقافة الابتكار)، ومحور (التنفيذ) ويتضمن (إشراك المعنيين) و(خلق قيمة مستدامة) و(العمليات والمصادر)، ومحور (النتائج) ويتضمن (التأثير في المعنيين) و(تأثير الأعمال والسوق)».

وأكدت لجنة التقييم في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أن هيئة كهرباء ومياه دبي أصبحت «نموذجاً عالمياً يحتذى» في الابتكار ليس في مجالات الطاقة والمياه فحسب وإنما في مختلف المجالات، حيث تتبنى أفضل الممارسات على جميع المستويات المؤسسية. ويعكس هذا المستوى المتميز ثقافة واضحة للابتكار مدعومة باستراتيجية محددة وعمليات وأنظمة متكاملة تغطي جميع عمليات الهيئة وسلسلة القيمة الخاصة بها.

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