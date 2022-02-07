عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الادارة الذي عقد اليوم في ديوان الحاكم بحضور أعضاء المجلس. واطلع سموه على نتائج المصرف المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حيث حقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 668.1 مليون درهم في العام 2021 مقارنة بـ614.7 مليون درهم في العام السابق محققا ارتفاعا بمعدل 8.7 %. و ارتفعت الإيرادات المتحققة من الرسوم والعمولات والمصادر الأخرى لتبلغ 106 ملايين درهم عند نهاية العام 2021 مقارنة بـ 48.8 مليون درهم للعام السابق بزيادة بلغت 117.2%.

وبلغ صافي أرباح المصرف لعام 2021 مبلغ 116.2 مليون درهم مسجلة ارتفاعا إيجابيا بمعدل 117% عن العام المنصرم.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالنتائج الإيجابية للمصرف معربا عن ارتياحه لأداء السوق المالي في دولة الإمارات ومضيه نحو المزيد من الازدهار رغم الظروف التي واجهت العالم بأسره. وأكد سموه ثقته بأن نمو حركة الاقتصاد والمؤشرات الإيجابية للأعمال تبشر بأن القادم أفضل.

وثمن سموه دور القائمين على سير العمل في المصرف وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين ما أكسبه سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية.

وقال سموه : "نتطلع قدما و بتفاؤل كبير إلى نمو الاقتصاد الإماراتي و نتوقع أن يستمر هذا الانتعاش الاقتصادي بالصعود الإيجابي وأن يكون له أثر جيد في نتائج أعمالنا و أن يساهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات والنتائج التشغيلية لمصرف عجمان".

وقد نجح مصرف عجمان في إثبات مرونة استراتيجيته من خلال التقدم الكبير الذي أحرزه في إنجاز أهداف أعماله على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية ما يعكس مستويات الأداء المرتفعة للمصرف وقوته من حيث السيولة ونسب رأس المال إلى جانب المستوى العالي من التفاني والعمل الدؤوب والالتزام بتقديم خدمات متميزة من أجل ضمان استمرارية جميع العمليات في مختلف الظروف.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان عقب الاجتماع إن "المصرف جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي حافظ على ازدهاره وانتعاشه في الظروف كافة .. لقد أحرزنا تقدما رائعا في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات على الرغم من تحديات السوق الطارئة بفضل اتباعنا نهجا منضبطا و تعاونيا و نحن إذ نضع نصب أعيننا هدف إحداث تغيير وترك أثر إيجابي في نواحي الاقتصاد وازدهار الأعمال وحياة الأفراد فإننا ملتزمون أيضا بتحقيق النمو وزيادة الربحية على المدى الطويل. ويرتكز الأداء القوي لمصرف عجمان على استراتيجية أعمال واضحة ومحددة بشكل جيد إلى جانب توفير مزيج من المنتجات المفضلة لدى العملاء والارتقاء بخدمتهم إلى مستويات استثنائية من خلال توظيف الحلول التكنولوجية الرائدة في قطاع الصيرفة و التركيز على التحول الرقمي".

وأضاف: "متفائلون جدا بالمستقبل و موقنون بأننا سنواصل تحقيق نتائج رائعة من خلال تركيزنا على تنويع القطاعات وتعزيز الهوامش الإجمالية والاهتمام بتنمية الدخل المتحقق من مصادر أخرى غير مالية و على قدر ثقتنا وإيماننا بإمكاناتنا و عملنا الدؤوب و بدعم من فريق العمل المتفاني لدينا فإننا موقنون بأننا سنستمر في خدمة عملائنا بفعالية وكفاءة عالية".

وبلغت قيمة إجمالي الأصول عند نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.3 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ (21.5 مليار) درهم إماراتي بنهاية ديسمبر2020. في حين ارتفعت الودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 7.3? عن العام الفائت .. ويبلغ معدل كفاية رأس المال للمصرف 15.86? على رأس المال التنظيمي.

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