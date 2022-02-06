شركات سفر: طلب كبير على التأشيرات السياحية لزيارة الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكّد مسؤولو شركات سياحة وسفر، وجود زيادة كبيرة في إصدار التأشيرات السياحية لزيارة دولة الإمارات، تصل إلى 50% خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالعامين الماضيين، مشيرين إلى أن الحركة النشطة في إصدار التأشيرات شملت زواراً من مختلف دول العالم، وتسببت في نفاد حصص بعض شركات السياحة والسفر من التأشيرات السياحية، ولجوء أخرى إلى بعض المورّدين مثل شركات طيران، للحصول على حصص إضافية.

وأرجعوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، ذلك النشاط إلى النجاح الكبير لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ومستوى الأمن والأمان في الدولة، والثقة الكاملة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كوفيد-19».

ولفتوا إلى أن فتح حركة الطيران في دولة الإمارات، وعدم وجود قيود مشددة على السفر، وعامل المناخ، عوامل أسهمت بشكل كبير في ذلك الإقبال.

حركة نشطة

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «هناك حركة نشطة وروّاجاً كبيراً في إصدار التأشيرات السياحية لزيارة دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن إصدار التأشيرات السياحية ازداد بنسبة راوحت بين 30 و40%، مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضيين.

وأضاف سالم أن «هذه الحركة النشطة شملت زوراً من مختلف دول العالم، مدفوعة بإقبال كبير على زيارة (إكسبو 2020 دبي)، سواء لغرض الأعمال من جانب رجال أعمال ومسؤولي شركات تجارية، أو من جانب عائلات ترغب في زيارة دولة الإمارات والمعرض وفعالياته الترفيهية».

وأكد سالم أن العرض الخاص بخفض قيمة التأشيرات السياحية للأطفال بصحبة الأب أو الأم، من سن يوم واحد إلى 18 عاماً من 750 درهماً إلى 200 درهم، دعم وحفز إقبال العائلات لزيارة الدولة.

وأكد المدير العام لـ«الياسمين للسفر والسياحة»، أن قوة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دولة الإمارات لمواجة جائحة فيروس «كورونا»، والثقة الكاملة بهذه الإجراءات، وتطبيقها بشكل سلس وميسّر، دعمت الإمارات وجهة رئيسة للسفر والسياحة خلال الفترة الراهنة.

طلب كبير

من جانبه، اتفق الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، علاء العلي، بوجود طلب كبير وزيادة تراوح بين 30 و40% في إصدار التأشيرات السياحية لزيارة دولة الإمارات حالياً، مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضيين.

وقال إن «الطلب المرتفع وصل إلى درجة نفاد التأشيرات السياحية المخصصة لعدد من الشركات السياحية، في وقت تسعى فيه شركات سياحية عدة إلى الحصول على تأشيرات جديدة».

وأرجع العلي ارتفاع الطلب على التأشيرات السياحية، إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، والنجاح الكبير الذي يحققه، والثقة بمناخ الأمن والأمان في الدولة، واستمرار فتح الطيران، والاجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة «كوفيد-19»، مؤكداً أن دولة نجحت في ترسيخ مكانتها، وجهة سياحة مفضلة إقليمية وعالمية، لاسيما في ظل توافر مختلف المقومات السياحية في الدولة.

حصص إضافية

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في شركة «هابي لاين للسفر والسياحة»، طاهر عيسوي الشيخ، إن «هناك زيادة تصل إلى 50% في حركة إصدار التأشيرات السياحية للسفر إلى دولة الإمارات، خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالعامين الماضيين»، متفقاً مع العلي بشأن نفاد حصص بعض شركات السياحة والسفر من التأشيرات السياحية، في وقت لجأت فيه شركات أخرى إلى بعض المورّدين، مثل شركات طيران للحصول على حصص إضافية.

وأرجع الشيخ الطلب الكبير على زيارة دولة الإمارات، إلى النجاح الذي يحققه معرض «إكسبو 2020 دبي»، ورغبة المسؤولين وأصحاب الأعمال والعائلات في زيارته، فضلاً عن عامل المناخ، إذ يعتبر «شتاء الإمارت» أجمل شتاء في العالم، لاسيما عند مقارنته بموسم الشتاء في العديد من دول العالم.

وأضاف أن «فتح حركة الطيران في الإمارات، وانفتاح كثير من دول العالم، وعدم وجود قيود مشددة على السفر كما كانت الحال في العامين الماضيين بسبب (كوفيد-19)، فضلاً عن عطلة الفصل الدراسي الأول في بعض الدول المصدرة للسياح الى الإمارات، كلها عوامل أسهمت في زيادة الإقبال على زيارة الدولة».

الحمادي: سياسة مدروسة

قال الخبير السياحي، سعيد عبدالله الحمادي، إن «الحركة النشطة في إصدار التاشيرات السياحية تدعم الاقتصاد ككل، حيث تظهر آثارها في قطاع الفنادق الذي يشهد معدلات إشغال مرتفعة للغاية، فضلاً عن دعم تجارة التجزئة، وزيادة عدد زوّار المراكز التجارية».

وأشار الحمادي إلى أن الإمارات تتبع سياسة مدروسة وذات جدوى كبيرة في ما يتعلق بالجذب السياحي، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ما رفع الطلب على التأشيرات السياحية، وأسهم في دعم ثقة الزوّار من مختلف الجنسيات.

• ارتفاع الطلب على التأشيرات السياحية مدعوم بنجاح «إكسبو 2020 دبي»، والطقس، والأمن والأمان في الدولة.

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