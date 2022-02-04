المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«تعدين بيتكوين»، هو عملية إنشاء عملة «بيتكوين» جديدة عن طريق حل معادلات رياضية من أنظمة حوسبة مزودة بشرائح متخصصة تعمل على حل تلك المعادلات. وتتم مكافأة أول من يحل المعادلة بعملة «بيتكوين».

لفترة وجيزة بعد إطلاق «بيتكوين»، فقد تم تعدينها على أجهزة كمبيوتر مكتبية مع وحدات معالجة مركزية، لكن عملية التعدين كانت بطيئة للغاية، ما دعا إلى إنشاء العملة المشفرة باستخدام تجمعات حواسب تعدين كبيرة منتشرة عبر العديد من المناطق الجغرافية. ويجمع المبرمجون أنظمة التعدين التي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، لتعدين العملة المشفرة.

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