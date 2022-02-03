«دبي الجنوب» تستقطب 700 شركة جديدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العام 2021 بتحقيق العديد من الإنجازات عبر مناطقها المختلفة، والتي شملت جذب المزيد من المتعاملين والشركات، وبيع المشروعات العقارية، وتوقيع شراكات مهمة، وإطلاق مشروعات فريدة، لافتة إلى استقطاب أكثر من 700 شركة جديدة.



وحدات سكنية

وكشفت «دبي الجنوب» أن المطور الرئيسي: «شركة دبي الجنوب للعقارات» سلّم جميع وحداته تقريباً في مشروعه الحضري متعدد الاستخدامات «النبض» الذي يضم 1400 شقة و 240 «تاون هاوس»، لافتة إلى أن الشركة أطلقت كذلك «فلل النبض»، مع نجاحها في بيع المرحلتين الأولى والثانية منه.

وأضافت أنه بعد افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، وبناءً على مستوى الطلب الهائل، تم إطلاق «النبض الشاطئ»، لتتمكن الشركة من بيع المرحلتين الأولى والثانية للمستثمرين، في حين تعتزم إطلاق المرحلة النهائية في الربع الأول من العام 2022.

وأكدت أنه تم إطلاق مشروع قطع الأراضي في المنطقة السكنية (بيتي)، وبيع ما تم طرحه منها بالكامل.

ووفقاً للبيان، تضم المنطقة السكنية حالياً أكثر من 25 ألف نسمة تقريباً، في وقت يعتبر فيه «سكني» أول مشروع متاح للاستئجار للموظفين في «دبي الجنوب»، ويركز على رفاهية المقيمين، ووصل معدل الإشغال فيه إلى 99%.

ولفتت «دبي الجنوب» إلى أن المطور العقاري أطلق أيضاً مشروع «ذا أفنيو»، من خلال طرحها عدداً محدوداً من قطع الأراضي التجارية المطروحة بنظام التملك الحر.



مجمع الأعمال

بدوره، سجل مجمع الأعمال في «دبي الجنوب» أرقاماً جيدة في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، من خلال تأجير 243 ألفاً و805 أقدام مربعة من المساحة، مع قدرته على الاحتفاظ بما نسبته 85% من الشركات العاملة هناك.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تعمل في «دبي الجنوب» حالياً 4600 شركة، إلى جانب استقطاب أكثر من 700 شركة جديدة، كما وصل إجمالي عدد العاملين في مشروع «دبي الجنوب» إلى 20 ألفاً و848 عاملاً حتى نهاية 2021.



محمد بن راشد للطيران

أما «مشروع محمد بن راشد للطيران»، فقد اختتم العام 2021 بإطلاقه مشروعات فريدة، من أبرزها مركز الطائرات العمودية «دبي هيليبارك»، كما تم الإعلان عن أول خزنة محصّنة في المنطقة، لتخزين الأعمال الفنية الفريدة والأصول المادية الثمينة.

كما تم إطلاق وحدات صيانة الطائرات التي تضم سبع شركات دولية في مجال الطيران.

وكان العام ناجحاً أيضاً للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنطقة التجارة الإلكترونية «إي.زي.دبي»، والتي بلغت 50% من إجمالي مساحة المنطقة.



دعم استثنائي

وأرجع الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، الأداء العام الذي حققته «دبي الجنوب» ومناطقها المختلفة، وقدرتها على تحقيق النمو رغم تأثيرات جائحة «كوفيدـ19» على مشهد الأعمال عموماً، إلى الدعم الاستثنائي من جانب الحكومة، ومبادراتها لتعزيز اقتصاد الإمارة، فضلاً عن الخطط والاستراتيجيات المدروسة جيداً لزيادة الاستثمارات في العديد من الصناعات في دبي.



وقال: «نشعر بالتفاؤل بحلول العام الجديد، ونأمل الوصول إلى مستويات أعلى في دبي الجنوب».

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