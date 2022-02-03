«أدنوك» تٌعلن عن اكتشافات تصل إلى تريليوني قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي، تقدر بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز البحري (2).



مناطق جديدة

ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وتم التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه «أدنوك» حالياً في إمارة أبوظبي، والذي يعد أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.

ويغطي امتياز المنطقة البحرية (2) مساحة 4033 كيلومتراً مربعاً شمال غرب أبوظبي. وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده «شركة إيني الإيطالية للطاقة»، ويضم «شركة بي تي تي العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية».



مورد موثوق

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنوك»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يأتي هذا الاكتشاف نتيجةً لرؤية القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، كما يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته (أدنوك) في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية، وجهودها المستمرة لتوفير القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للوطن».



وأضاف الجابر: «نهنئ شركاءنا في الامتياز: (شركة إيني الإيطالية للطاقة)، و(شركة بي تي تي العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية)، على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي من الهيدروكربونات بشكل مستدام، وترسيخ مكانتنا كمورد رئيسي وموثوق لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون».



برنامج «أدنوك»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي، إن هذه النتائج الإيجابية التي حصلت عليها «إيني» الإيطالية للطاقة، و«بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، تأتي في أعقاب الإعلان أخيراًعن اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي في امتياز المنطقة البرية (4).

وأكد أن هذا الكشف المهم يعكس النجاح المستمر الذي يحققه برنامج «أدنوك» الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر، وتأسيس القيمة وزيادة الربحية.

وأضاف أن البيانات المهمة التي تم الحصول عليها من عمليات من المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه «أدنوك» تؤكد أهمية هذه المسوحات في تطوير وتوسعة أعمال «أدنوك» وشركائها الاستراتيجيين واستكشاف موارد هيدروكربونية جديدة في إمارة أبوظبي.

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