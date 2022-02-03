«الاقتصاد والسياحة»: 2% انخفاضاً في شكاوى المستهلكين خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بأن الالتزام بحماية المستهلك، وتعزيز قنوات التواصل معه لرفع الشكاوى أو الاستفسار أو إبداء الملاحظات، يسهم في الارتقاء بتجربة التسوق في الإمارة، حيث استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة أكثر من 60 ألف معاملة من المستهلكين خلال عام 2021.

وتشير البيانات إلى أن دبي شهدت انخفاضاً في عدد شكاوى المستهلكين بنسبة 2% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة في نشر الوعي بحقوق المستهلك بين التجار والمتسوقين على حدٍ سواء. وبلغ إجمالي معاملات المستهلكين 60 ألفاً و732 معاملة العام الماضي، ضمت 1094 استفساراً و1471 ملاحظة، بالإضافة إلى 58 ألفاً و167 شكوى، تم حلها، حيث أصبح بإمكان المتسوقين في دبي رفع الشكاوى وإيجاد الحلول لها عبر الإنترنت والتطبيق الذكي، ما يعزز تجربة التسوق بالإمارة.

وكانت سهولة الاتصال عاملاً رئيساً للوصول إلى كل شرائح المتسوقين، حيث استقبل القطاع من خلال القنوات الذكية ما يقرب من 94% من شكاوى المستهلكين التي تم حلها خلال عام 2021. وتوافد سكان وزوار دبي على مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة في دبي خلال العام الماضي، وذلك نتيجة زخم برنامج الفعاليات والعروض الترويجية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على الالتزام بتعزيز تجربة التسوق في دبي بما يرقى إلى تطلعات الجمهور وإسعادهم من خلال الإجراءات التي نقوم بها لضمان حماية المستهلكين، حيث يعد ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية لدبي».

وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع خلال عام 2021، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 34.41% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بنسبة 13.59%، والتجارة الإلكترونية بنسبة 10.84%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 8.07%، والشحن بنسبة 6.24%، والسيارات بـ5.87%، والأثاث بـ5.7%، وتأجير السيارات بـ4.67%، والديكور وصيانة المباني بنسبة 3.53%، والمنسوجات والأغراض الشخصية بنسبة 3.01%، وورش تصليح السيارات بنسبة 2.67%، والصالونات بنسبة 1.31%.

من جهة أخرى، جاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع خلال عام 2021 كالتالي: الاسترداد النقدي بنسبة 25.26%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 15.53%، وجود تلف أو خلل في المنتج بنسبة 11.69%، والغش التجاري بنسبة 14.04%. كما ضمت القائمة أيضاً كلاً من عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع بنسبة 4.01%، الاستبدال بنسبة 6.22%.

وشكّلت شكاوى المواطنين 24% من إجمالي الشكاوى المستلمة خلال عام 2021، تلتها الجنسية الهندية بنسبة 14%، ثم الجنسية المصرية بنسبة 11%.

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