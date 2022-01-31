قانون الشركات العائلية يتيح «التمويل» دون اللجوء إلى البنوك

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قانون حوكمة الشركات العائلية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، الأسبوع الماضي، له تأثيرات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والقضائية.

وقال رئيس فريق التشريعات في الدائرة، المستشار بركان خليفة الخليفة، إن القانون يدعم استمرارية وديمومة الشركات العائلية، خصوصاً التي لها تاريخ طويل، كما يعزز الاستقرار بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحد من المنازعات التي قد تحدث بين الورثة.

وكشف أن القانون يتيح للشركات العائلية الحصول على تمويل من أشخاص آخرين دون الحاجة إلى اللجوء للبنوك، لافتاً إلى أهمية وجود غطاء تشريعي يضمن استمرارية وقوة الشركات العائلية التي تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص.

وشدد في تصريحات تلفزيونية أمس، على أهمية وجود شركات برأسمال كبير، وخبرة طويلة، لضمان المحافظة على استقرار وتوازن وقوة السوق، فضلاً عن إيجاد مصادر مختلفة لتمويل هذه الشركات.

وذكر الخليفة أن القانون يدعم سيطرة الشركات العائلية على هذه الشركات، كما يعد تطبيقه اختيارياً، فضلاً عن أنه يحدّ من المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات العائلية.

وأعرب الخليفة عن ثقته بأن تطبيق القانون في أبوظبي سيكون ناجحاً بكل المقاييس، ما يفتح الباب لتطبيقه في إمارات أخرى مستقبلاً، مستدركاً أن لكل إمارة خصوصيتها.

وأشار إلى أن القانون يتيح لمؤسسي هذه الشركات أو مجالس إدارتها تخصيص وقف خيري في صورة عقارات، أو غيرها لأشخاص آخرين، أو معاهد بحثية أو جامعات، لأغراض خيرية، ما يخدم المجتمع.

يُذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تُعد الجهة المنوط بها إصدار اللوائح التنظيمية لقانون حوكمة الشركات العائلية خلال الفترة المقبلة.

ويتميّز القانون بمنح المؤسسين للشركة العائلية، صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة، وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة. كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.

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