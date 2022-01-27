«الإمارات دبي الوطني» يسجل 9.3 مليارات درهم صافي أرباح للعام 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نمو في صافي الأرباح للعام 2021 بنسبة 34%، ليصل إلى 9.3 مليارات درهم.

ووفقاً للنتائج المالية لعام 2021، فقد سجل البنك أداء تشغيلياً قوياً، بسبب تحسن مزيج القروض نتيجة للطلب القوي على تمويلات الأفراد، وتوافر قاعدة تمويل راسخة، والانخفاض الكبير في كلفة المخاطر.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفع إجمالي الدخل للربع الأخير من عام 2021 بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وقفز صافي الربح الناتج بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 9.3 مليارات درهم.

وبحسب النتائج، فقد انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2% ليصل إلى 687 مليار درهم نتيجة تأثير تحويل العملات الأجنبية، في وقت بلغت فيه قروض العملاء 422 مليار درهم في عام 2021 مع تسجيل أداء قياسي خلال العام من ناحية قروض الأفراد.

بدوره، شهد «مزيج الودائع» أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إذ ارتفعت بواقع 38 مليار درهم في عام 2021، ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع مقبل في أسعار الفائدة.

وكشف البنك عن تقديم الدعم إلى أكثر من 131 ألف متعامل بقيمة 10.7 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 8.2 مليارات درهم، تعكس جهود المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على المتعاملين والناتج عن جائحة «كوفيد-19».

وأشار البنك إلى تأكيد جميع التصنيفات عند «نظرة مستقبلية مستقرة» من قبل وكالات التصنيف العالمية: «فيتش»، و«موديز»، و«كابيتال إنتليجنس».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، حققت نمواً بنسبة 34% في العام 2021، ما يدل على مرونة نهج أعماله المتنوع.

وأضاف سموه: «واصل (الإمارات دبي الوطني) تقديم التمويلات، دعماً لمختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وحقق مكاسب قيّمة بالتزامن مع معاودة النمو الاقتصادي، بدعم من حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية، والتعامل الناجح مع الجائحة لقيادتنا ذات الرؤية الثاقبة».

وتابع سموه: «في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 50 فلساً لكل سهم».

أرباح «الإمارات الإسلامي» ترتفع إلى 823 مليون درهم

ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى 823 مليون درهم للعام 2021. وأظهرت النتائج المالية محافظة إجمالي الأصول على مكانته بمبلغ 65 مليار درهم، فيما بلغت ودائع المتعاملين 47.3 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «الإمارات الإسلامي» واصل الحفاظ على السيولة الجيدة ونسب رأس المال القوية، ما مكّنه من زيادة تمويلات المتعاملين بنسبة 4%.

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