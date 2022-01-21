«مجموعة يلا» تعلن سحب قضية ضدها طواعية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن سحب الدعوى القضائية الجماعية المقامة ضد الشركة، ومديرها التنفيذي، طواعية، من قبل الجهة الرئيسة المدعية، يوم 12 يناير 2022، وبذلك تنتهي الدعوى المقامة ضد الشركة نهائياً في مصلحة الشركة.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن الدعوى القضائية أقيمت بسبب بعض تقارير البيع على المكشوف، الصادرة في مايو 2021، والتي تضمنت أخطاء عدة، وادعاءات مشوهة ومضللة وغير مدعمة بالأدلة بحق الشركة.

وأضافت أنه وعلى الرغم من دحض الادعاءات الواردة في تقارير البائعين على المكشوف علناً من جانب المجموعة، فإنه تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومديرها التنفيذي في الولايات المتحدة، بناءً على الادعاءات الواردة في تقارير البيع على المكشوف، بدعوى أن الشركة انتهكت قواعد السوق وقوانين الأوراق المالية الأميركية.

وقد أمرت المحكمة المختصة في الولايات المتحدة المدعين الرئيسين ومحاميهم بدعم دعواهم بأدلة ووثائق حقيقية، وتعديل شكواهم وفقاً لذلك، وتقديمها من جديد بحلول السابع من يناير 2022. ورغم منحهم الوقت الكافي، فشل المدعون ومحاموهم في إعادة تقديم الشكوى مع حلول الموعد الذي حددته المحكمة، ليقرر المدعون ومحاموهم عدم الاستمرار في الدعوى، وسحبها طواعية في 12 يناير 2022، كما وافقوا على تحمل تكاليف القضية.

ولفتت المجموعة إلى أنه بذلك، يمنع المدعون الرئيسون من إعادة تقديم الادعاءات نفسها ضد الشركة، مؤكدة أنه تم سحب جميع الدعاوى المقدمة ضد الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً، والذي تم اختياره كمدعى عليه في القضية. وقد وافقت المحكمة على سحب الدعوى طوعاً في 13 يناير 2022، وتم إغلاق ملف الدعوى بشكل نهائي.

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