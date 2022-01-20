تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: الجيل الـ5 برئ من التأثير على الملاحة الجوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعقيباً على الخبر المتداول حول وقف بعض رحلات الطيران إلى عدد من المطارات الأميركية بسبب تركيب أنظمة الجيل الخامس للاتصالات، تنوه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن هذه مشكلة تتعلق حصراً بتلك المطارات الأمريكية المشار إليها، حيث تم تخصيص ترددات جديدة لتقنية الجيل الخامس تختلف عما هو مخصص للاستخدام في منطقتنا، وأنه لا وجود لأي تعارض أو تداخل في دولة الإمارات بين شبكات الجيل الخامس وأنظمة الملاحة الجوية.

علماً بأن محطات الجيل الخامس في دولة الإمارات تم تثبيتها في أماكن _متعددة_ منذ سنوات عديدة، ولم يظهر أي أثر سلبي على سلامة أنظمة الملاحة الجوية، حيث أن الهيئة تبني خططها المتعلقة بالجيل الخامس على دراسات تأخذ في الاعتبار سلامة الترددات وأثرها المحتمل في القطاعات الأخرى، كما أن الهيئة تراعي القرارات والإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن.

كما تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أنها تنسّق في هذا الأمر مع الهيئة العامة للطيران المدني و التي تقوم بدورها بالتنسيق و التواصل مع منظمة الطيران المدني الدولي و وكالات تنظيم سلامة الطيران الاوروبية و الامريكية لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة في هذا السياق.

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