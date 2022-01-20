«كهرباء دبي» أول جهة حكومية عالمياً تنال شهادة «كايتمارك للابتكار»

المصدر: دبي ــ وام

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة «كايتمارك للابتكار» التي يقدمها المعهد البريطاني للمعايير، لتكون بذلك أول جهة تنال هذه الشهادة على المستوى العالمي، ضمن مجال المؤسسات الحكومية.



وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يسلط الضوء على تميز الهيئة، وجهودها المتواصلة لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، عبر تبني الابتكار كنهج مؤسسي راسخ.



وأضاف: «نعمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي لا تستشرف المستقبل فقط، وإنما تصنعه، ولا ترضى سوى بالمركز الأول في جميع المجالات».

وأوضح الطاير أن الهيئة تعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وبناء مستقبل مستدام، وضمان التطوير المستمر تحقيقاً لأهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد، والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.



ولفت إلى أن ابتكارات الهيئة ومشروعاتها المتطورة أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وترسيخ تنافسيتها على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الهيئة توفر بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع وتستخدم أحدث التقنيات في مجال عملها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.



يذكر أن المعهد البريطاني للمعايير يمنح شهادة «كايتمارك للابتكار» للمؤسسات والشركات التي تثبت مؤهلاتها الابتكارية وتحقيقها للقيمة الحقيقية للابتكار، من حيث العائد على الاستثمار حيث تستند عملية التقييم إلى قياس النواتج الفعلية للابتكار.

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