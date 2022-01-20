«الإمارات للألمنيوم» توظف 100 شاب مواطن خلال 2021

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توظيفها 100 مواطن إماراتي خلال عام 2021، متوسط أعمارهم 24 سنة، كاشفة أنه يعمل في الشركة حالياً 1200 مواطن إماراتي، تقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.



معدل التوطين

وأكدت الشركة أنها حافظت في نهاية عام 2021 على معدل توطين للموظفين نسبته 40% تقريباً، مشيرة إلى أنه وبعد أن تم توطين عدد كبير من الوظائف ذات الياقات الزرقاء في الصناعات الثقيلة، فإنه «الإمارات العالمية للألمنيوم» تمتلك حالياً أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة كُبرى أُخرى. كما أن نحو 40% من إجمالي 280 من المناصب العليا في الشركة يشغلها مواطنون إماراتيون.



فئة شبابية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان: «سعدنا بانضمام أكثر من 100 مواطن إماراتي إلى أسرة شركتنا في عام 2021، غالبيتهم من فئة الشباب ممن هم في مستهل حياتهم المهنية، ونأمل أن نساعد في تطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ونموهم المهني لعقودٍ قادمة».

وأضاف: «تُركز الشركة على التوطين منذ أكثر من 40 عاماً، كما تهدف إلى بناء قاعدة من المواهب والإمكانات الشابة من أجل مستقبلنا، والمساهمة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات».



برامج تدريب

وذكرت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنها نجحت في عام 2021 في توظيف 18 مواطناً إماراتياً في برنامج الخريجين الخاص بها، إذ يتلقى الخريجون الجامعيون 18 شهراً أو 24 شهراً من التدريب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في الشركة.

وتم أيضاً توظيف 73 إماراتياً عام 2021 في برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة، والتي تتفاوت مدتها على حسب الحاجة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إذ تهدف إلى إعداد الشباب الإماراتي لتولي أدوار مهنية وتقنية في أقسام المصاهر ومحطات الطاقة التابعة للشركة.

كما دعمت الشركة برنامج التدريب الوطني «مشغّل مصهر» التابع لها والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي. وتخرج حتى الآن أكثر من 5000 مواطن من برامج التدريب الوطنية للشركة منذ بدايتها في عام 1982، لافتة إلى انضمام 17 مواطناً إماراتياً من خريجي هذه البرامج إلى الشركة في عام 2021.

وفي إطار الدفعة الثانية من برنامج «التدريب من أجل العمل» الذي تمولّه «شركة مبادلة للاستثمار»، تولت «الإمارات العالمية للألمنيوم» تدريب وتطوير 40 مواطناً على مدار سنتين كاملتين، وسيتم منح المتدربين فرصة الانضمام إلى الشركة عند استكمالهم للبرنامج بنجاح.



دعم المرأة

كما تولي عمليات التوظيف والتطوير في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أولوية كبرى لدعم المرأة في مجال الصناعات الثقيلة، إذ توجد حالياً عضوتان في اللجنة التنفيذية للشركة التي توظف أكثر من 400 امرأة حول العالم، في ما تمثل الإناث ما نسبته 21% من الموظفين الإماراتيين في الشركة.

وأكدت الشركة أنها تركز على توظيف الإناث والسعي في مسيرتهن المهنية وتطورهن الوظيفي، ووضعت هدفاً لزيادة نسبة عمل النساء في المناصب الإشرافية في الشركة إلى 25% بحلول عام 2025.

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