«جمارك دبي» تسجل 24 مليون معاملة في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة جمارك دبي أن إجمالي المعاملات الجمركية سجل نمواً قوياً بنسبة 50%، ليصل إلى 24 مليون معاملة لعام 2021، مقارنة مع 16 مليون معاملة في عام 2020، في وقت أكدت فيه الدائرة أنها تستثمر بصفة مستمرة في تحديث أنظمتها الذكية، إذ تصل نسبة المعاملات المنجزة عبر هذه الأنظمة إلى نحو 99.6%.

وذكرت «جمارك دبي» بأنها توجت إنجازاتها وأداءها القياسي في عام 2021 بالفوز بجائزة النخبة، ضمن نتائج الدورة التقييمية الأكبر في تاريخ برنامج دبي للتميز الحكومي، والتي شارك فيها 132 مقيماً وخبيراً عالمياً ومحلياً لتقييم 31 جهة حكومية، كما أطلقت خطتها الاستراتيجية «2021 ــ 2026» وفق رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.

وقال المدير العام لدائرة جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «نشهد انطلاقة قوية وانتعاشاً في القطاع التجاري لدبي، وهو ما يؤكد تعافي القطاع من تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا، ولعب دور رئيس ومهم في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ دبي مركزاً محورياً لحركة التجارة العالمية».

وأضاف: «نعمل في جمارك دبي على تطوير قدراتنا الجمركية، وتوفير خدمات وإجراءات ذكية، لزيادة المبادلات التجارية، والوصول بها إلى آفاق أرحب لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالوصول بتجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال السنوات المقبلة».

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، فقد بلغ إجمالي عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في عام 2021 نحو 390 ضبطية، تشمل 14.8 مليون قطعة من البضائع المقلدة، وتمت إعادة تدوير نحو 2.111 مليون قطعة من البضائع المقلدة لـ221 علامة تجارية، كما نظمت الدائرة 29 ورشة عمل وفعالية توعوية مباشرة وافتراضية، بمشاركة 2413 مشاركاً من مختلف الفئات، وتم تقييد 437 علامة تجارية و189 وكالة تجارية.

وأشارت «جمارك دبي» إلى جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية خلال عام 2021، إذ تم تنفيذ 126 مبادرة مجتمعية، استفاد منها 76 ألفاً و500 مستفيد من شرائح المجتمع كافة.

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