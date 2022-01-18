دبي تستقطب 72.15 ألف شركة جديدة خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 72 ألفاً و152 رخصة جديدة خلال عام 2021، بنمو قدره 69% مقارنةً بعام 2020، الذي تم خلاله إصدار 42 ألفاً و729 رخصة.

قفزة نوعية

وقال بيان صدر أمس، إن هذا النمو يؤكد تحقيق قفزة نوعية في تهيئة بيئة أعمال تتمتع بكل مقومات النمو والازدهار، والقدرة على جذب الخبرات والاستثمارات، وتتسم بكونها حاضنة مثالية لمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية.

كما تؤكد الأرقام رسوخ مكانة دبي على الخريطة الإقليمية والعالمية، بوصفها عاصمة الاقتصاد الأكثر تطوراً، والأسرع نمواً، وكذلك البيئة المثالية لاحتضان واستيعاب الأفكار الجديدة والمتميزة، فضلاً عن توفير الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، بموازاة دعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، إضافة إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الرقمي.

فئة الرخص

وبحسب التقرير الحديث الصادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 وفقاً لفئة الرخصة، كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها «التجارية» بنسبة 41%.

التوزيع المناطقي

وسلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الأكبر لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 48 ألفاً و562 رخصة، ثم منطقة «ديرة» بمجموع 23 ألفاً و513 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 77 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، البرشاء الأولى، القوز الثالثة، والكرامة.

الشكل القانوني

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت ما نسبته 37% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على نسبة 26%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 13%.

وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد، فروع لشركات مقارها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقارها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

المعاملات المنجزة

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال عام 2021 وصل إلى 430 ألفاً و921 معاملة، بنمو قدره 24% مقارنةً بعام 2020 الذي سجل إجمالي معاملات آنذاك بلغ 347 ألفاً و496 معاملة.

ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال عام 2021 إلى 60 ألفاً و293 موافقة مبدئية، بنمو قدره 47% مقارنةً بعام 2020 الذي سجل 40 ألفاً و982 موافقة.

ووصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 72 ألفاً و772 اسماً تجارياً خلال عام 2021، بنمو قدره 42% مقارنةً بعام 2020 الذي وصل إجمالي الأسماء المحجوزة فيه إلى 51 ألفاً و252 اسماً.

ووفقاً للبيانات، فقد تم إصدار 12 ألفاً و284 تصريحاً تجارياً خلال عام 2021، بنمو قدره 15% مقارنةً بعام 2020 الذي وصل فيه إجمالي التصاريح إلى 10 آلاف و687 تصريحاً.

• قفزة نوعية في تهيئة بيئة أعمال تتمتع بكل مقومات النمو والازدهار والقدرة على جذب الخبرات والاستثمارات.



• نمو عدد الرخص الفورية بنسبة 427% في 2021 مقارنةً بعام 2020.



• %24 ارتفاعاً في إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري.

15.19 ألف رخصة فورية في 2021

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري 15 ألفاً و196 رخصة بشكل فوري خلال عام 2021، بنمو قدره 427%، مقارنةً بعام 2020 الذي سجل إصدار 2884 رخصة آنذاك.

ويأتي إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.

وتشكِّل «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، نافذة نموذجية، توفر إمكانية الحصول على خدمات التراخيص، وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك عبر زيارة الرابط invest.dubai.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم 600500006.

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