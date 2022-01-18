الإمارات وكوريا الجنوبية تتعاونان لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة كوريا للتأمين التجاري، وهي وكالة ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً، على تسهيل دعم مشروعات مشتركة في قطاعات استراتيجية مثل اقتصاد الهيدروجين، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال مجموعة واسعة من حلول حماية الائتمان التجاري.

كما سيتعاون الطرفان على تسهيل وصول المصدرين العاملين في قطاعات متنوعة إلى الأسواق العالمية دون قلق بشأن التأخير في السداد الذي قد ينجم عن المخاطر التجارية وغير التجارية. وستركز الشراكة على تقديم المساعدة في استرداد المطالبات من خلال تعاون وثيق وإجراءات منسقة.

وتم توقيع الاتفاقية خلال جلسة حوارية حول «شراكات الهيدروجين بين الإمارات وكوريا»، بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، مون سونغ ووك، في ما ترأس الحدث رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن الحماية التي تقدمها وكالات ائتمان الصادرات، تساعد القطاع المالي على توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال من خلال مشاركة المخاطر وتوفير التمويل طويل الأجل.

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