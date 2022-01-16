2000 شركة من 106 دول تمارس أعمالها في «حُرّة الشارقة للنشر»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أن عدد الشركات العاملة فيها مع نهاية عام 2021، بلغ 2000 شركة متخصصة من 106 دول، تصدرتها بريطانيا، الهند، باكستان، الفلبين، ولبنان، وتعمل معظمها في قطاعات: التعليم، الطباعة، والصناعات الإبداعية والمعرفية، مثل الترجمة والتحرير اللغوي.



وأفاد بيان صدر أمس، بأن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومع مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، عززت خلال 2021 من مكانتها، كبيئة مثالية لصناع النشر، إذ تحتضن 600 مكتب مجهز ومؤثث لأصحاب الأعمال ورواد النشر، و6000 متر مربع للراغبين في مساحات خاصة بأعمالهم، كما توفر أكثر من 20 قاعة اجتماع، ومخازن، ومرافق خدمية، وفرعاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسهيل استخراج التأشيرات للمستثمرين.

وتوّفر المدينة، التي تعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، العديد من الامتيازات للمستثمرين، أبرزها: حرية التَملّك لجميع الجنسيات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، والإعفاء من الضرائب على الشركات وعلى دخل الأفراد، والإعفاء من ضريبة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تكاليف مخفضة على مستوى العمالة، والطاقة، والمعيشة، والطباعة، والتكاليف اللوجستية.



وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن إمارة الشارقة نجحت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون واحدة من المدن الرائدة والسبّاقة في المنطقة على مستوى دعم الاستثمار في قطاع الصناعات الإبداعيّة وتوفير بنية تحتية تخدم رواد الأعمال العاملين فيه.

وأضاف: «يدعونا حصاد الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة في قطاع النشر، لتعزيز النجاحات وتطوير الأفكار الإبداعية والابتكارية التي ترسخ من مكانة الإمارة بيئة اقتصادية تستثمر في الثقافة، وتجمع بين تطوير المجتمعات معيشياً وفكرياً في آن واحد، وهذا ما يلهم صنّاع الإبداع إلى تفضيل الشارقة مكاناً لمزاولة أعمالهم، والانطلاق نحو العالمية في إنتاجاتهم».



بدوره، أشار مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، سالم عمر سالم، إلى أن الارتفاع المتواصل في عدد المستثمرين الذين يفضلون المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مقراً لأعمالهم، يعبّر عن مكانة إمارة الشارقة وحجم حضورها كواحدة من كبرى عواصم صناعة المعرفة في العالم، ويؤكد نجاح رؤية المدينة في بناء بيئة متكاملة لتوسيع أسواق النشر في المنطقة والعالم.





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