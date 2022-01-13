«جيريز دناتا» تقدم خدمات الصيانة السريعة للناقلات الجوية في باكستان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وسّعت شركة «جيريز دناتا» للخدمات الأرضية في باكستان، عروض خدماتها، بعد أن حصلت على اعتماد إجراء الصيانة من هيئة الطيران المدني الباكستانية، لتقديم خدمات الصيانة السريعة للمتعاملين من الناقلات الجوية، وأصبحت تقدم حالياً خدمات شاملة للمناولة الأرضية، والشحن، والخدمات الفنية في مطارات: كراتشي، ولاهور، وإسلام أباد.

وأفاد بيان أمس بأن فريق «جيريز دناتا» من الفنيين المحترفين، يقدم دعماً كاملاً للصيانة السريعة، ويوفر خدمة سلسة لمتطلبات ناقلات الركاب والبضائع التي تعمل في المطارات الثلاثة، في وقت أصبحت فيه «شركة فلاي دبي» أول متعامل للخدمة الجديدة، علماً بأن «جيريز دناتا» تخدمها في أربعة مطارات باكستانية، وتقدم لرحلاتها خدمات مناولة الركاب، والشحن، وساحة وقوف الطائرات.

وقال نائب رئيس أول الهندسة والصيانة في «فلاي دبي»، مايك هيلز: «نتطلع إلى توسيع علاقاتنا مع (جيريز دناتا) لتشمل خدمات الصيانة السريعة في باكستان»، مؤكداً أن وجود مزود محلي واحد لخدمات الصيانة والمناولة الأرضية، سيضفي مزيداً من الكفاءة على إدارة أسطول الناقلة ويضمن تجهيزاً أسرع لطائراتها.

يذكر أن «مجموعة جيريز الباكستانية»، و«دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر التابعة لـ«مجموعة الإمارات»، دخلتا في مشروع مشترك عام 1993 لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كراتشي.

وتوسعت عمليات «جيريز دناتا» منذ ذلك الحين، لتخدم حالياً أكثر من 20 ناقلة جوية في سبعة مطارات باكستانية. ويضم فريق الشركة أكثر من 2500 متخصص في مجال الطيران يساعدون أكثر من سبعة ملايين مسافر، ويتعاملون مع 150 ألف طن من البضائع سنوياً.

وواصلت «جيريز دناتا» خلال العام 2021 تعزيز عملياتها وخدماتها لتقديم أعلى مستوى من الجودة والسلامة ومساعدة الناقلات الجوية على خدمة رحلات الركاب والبضائع الثمينة بأمان من باكستان وإليها.

ووضعت الشركة استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات، بما في ذلك افتتاح منشأة شحن جديدة على أحدث طراز في لاهور، ما ضاعف قدراتها على مناولة البضائع في المطار.

وفازت «جيريز دناتا» واحتفظت بأكثر من 20 عقداً مع ناقلات رئيسية، وذلك بفضل جودة خدماتها.



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