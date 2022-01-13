صادرات أعضاء غرفة دبي تنمو 22.3% إلى 167.8 مليار درهم في 9 أشهر

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

شهد عام 2021 نشاطاً غير مسبوق لغرفة دبي، وإنجازات عزّزت من رصيدها كممثل لمجتمع الأعمال وصوت داعم للقطاع الخاص، إذ نجحت في التحوّل الذكي بنسبة 100% في خدماتها الأساسية التي تغطي حالياً أكثر من 50 خدمة متنوعة توفرها لقطاع الأعمال في الإمارة، أبرزها شهادات المنشأ، والتصديقات، ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.

أداء متميز

وكشفت غرفة دبي عن أداء متميز لصادرات أعضائها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (يناير - سبتمبر)، إذ بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 167.8 مليار درهم بنمو بلغ 22.3% مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من عام 2020 التي سجلت فيها 137.2 مليار درهم.

كما لعبت غرفة دبي، باعتبارها شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال العالمي، إذ نظمت عدداً من الفعاليات، بالتزامن مع الحدث الدولي، أبرزها سلسلة منتديات الأعمال العالمية، منها: الدورة السادسة للمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، والدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، والمؤتمر 12 لغرف التجارة العالمية، إضافة إلى منتديات مرتبطة بموضوعات «إكسبو»، أبرزها: منتدى أعمال المناخ والتنوّع الحيوي، منتدى أعمال الفضاء، منتدى أعمال التنمية الحضرية والريفية، ومنتدى أعمال المعرفة والتعلم.

وأطلقت غرفة دبي سلسلة «الطريق إلى إكسبو 2020 دبي»، لاستعراض الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي، إضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها المعرض، وتسليط الضوء على الوسائل الفعّالة التي سيحقق «إكسبو 2020 دبي» من خلالها التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، عبر استضافة نخبة من قادة وصناع قرار مجتمع الأعمال والشركات في الدولة، لتسليط الضوء على رؤاهم وما يتوقعونه من «إكسبو 2020 دبي».

منتدى اقتصادي

كما نظمت غرفة دبي، بدعم من مركز دبي التجاري العالمي «منتدى النمو الاقتصادي»، ليكون منصة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ شهد المنتدى مشاركة 500 من قادة الأعمال يمثلون 24 قطاعاً اقتصادياً حيوياً في الإمارة، توزعوا على 24 ورشة عمل. وحدد المشاركون 800 أولوية وتوصية تهدف إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وتقلل من كلفتها.

أكاديمية غرفة دبي

كما أطلقت غرفة دبي في عام 2021 أكاديمية غرفة دبي - تيك توك، لدعم 1000 شركة ومؤسسة ناشئة صغيرة ومتوسطة في تعزيز حضورها الرقمي، وتنمية وتطوير أعمالها من خلال منصة «تيك توك». وتعتبر الأكاديمية برنامجاً تعليمياً متخصصاً في التسويق الرقمي، وتندرج ضمن جهود الغرفة لدعم الشركات الناشئة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال في إمارة دبي.

ووقّعت الغرفة أيضاً مذكرة تفاهم مع موقع «إي باي» المتخصص في التجارة الإلكترونية، وذلك في خطوة هدفها مساعدة الشركات الأعضاء في الغرفة والشركات العاملة في الدولة، على زيادة حجم مبيعاتها على موقع «eBay.com»، وتمكينها من تحسين وزيادة مبيعاتها الإلكترونية، حيث تشمل الشراكة بين الجانبين تدريباً متخصصاً، وحلولاً مبتكرة لتعزيز التواجد الرقمي للشركات العاملة بدبي.

جائزة الريادة

حصلت غرفة دبي على جائزة «الريادة في منطقة الشرق الأوسط»، المقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء لعام 2021، تقديراً لجهودها في إنشاء وإدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة. وجاء فوز غرفة دبي بالجائزة عن مقرها الرئيس، الذي يعتبر أحد أكثر المباني الخضراء كفاءة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع «شركة غوغل الأميركية» منصة رقمية متطوّرة تحت مسمى «إدارة حضور الشركات على الإنترنت»، لتوفير حلول رقمية مبتكرة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدارة سمعة علامتها الرقمية، وتحسين ظهورها ووجودها على شبكة الإنترنت، وجذب متعاملين جدد.

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